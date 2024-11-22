Президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил убежище польскому судье Томашу Шмидту, которого в Польше обвиняют в шпионаже. Об этом сообщают агентство «Белта» и близкий к пресс-службе белорусского главы телеграм-канал «Пул Первого».

Шмидт заявил, что узнал информацию о предоставлении ему убежища в Беларуси от агентства «Белта». Он поблагодарил Лукашенко и назвал его «важным человеком» и «умным политиком», которого «очень уважает».

«Я простой человек и очень рад, что президент [Беларуси Александр Лукашенко] услышал мою просьбу», — поделился Шмидт.

Он добавил, что теперь ощущает себя больше белорусом, чем поляком. Шмидт напомнил, что ордеры на его арест есть в Польше и во всех странах ЕС. По его утверждению, он переехал в Беларусь, в которой хотел жить, «никому не навредил» и «никакого закона не нарушил».

«И что они со мной сделали? Я — шпион? А какие доказательства, что я шпион? Их нет. Аннулировали мой паспорт, у меня ордер на арест в ЕС. А какой закон я нарушил? Ни одного. По моему мнению, у Польши будут дальше экономические проблемы. Для людей в Польше это будет проблемой: газ, бензин, какие цены там? Посмотрите. А в Беларуси можно работать и спокойно жить», — сказал он.

В Беларуси Шмидт планирует работать с медиа, а также налаживать международные отношения между республикой и странами ЕС.

Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. В мае 2024 года на пресс-конференции в Минске он отказался от должности и попросил предоставить ему убежище в Беларуси из-за несогласия с действиями польских властей. Их политику бывший судья назвал «несправедливой и нечестной» в отношении белорусской и российской сторон.

Прокуратура Польши подозревает Шмидта в возможном сотрудничестве с иностранной разведкой, в частности, в предоставлении ей информации. Глава польского МИДа Радослав Сикорский называл действия Шмидта «абсолютно возмутительными»

Польский премьер Дональд Туск отмечал, что у Шмидта был доступ к конфиденциальной информации. «Спецслужбы, в этом случае белорусские, работали с человеком, который имел прямой доступ к разным секретным документам», — говорил он.

Замглавы Минюста Аркадиуш Мырха также подчеркивал, что к побегу Шмидта необходимо относиться «со всей серьезностью и осторожностью», поскольку у бывшего судьи есть «уникальные знания о нескольких сотнях людей в Польше, занимающих должности судей, функционеров специальных служб».