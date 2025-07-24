Президенту Беларуси Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору и еще 271 лицу бессрочно запретили въезд на территорию Эстонии. Об этом сообщает гостелерадио ERR со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

С предложением о переводе санкций в отношении Беларуси в бессрочный формат выступил глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна. В качестве обоснования усиления санкционного давления он указал отсутствие изменений в ситуации с правами человека в Беларуси, а также поддержку России со стороны Лукашенко в конфликте с Украиной.

Цахкна выразил уверенность в том, что за пять лет, прошедших с момента введения санкций против Минска на фоне подавления белорусскими властями масштабных протестов после президентских выборов, не произошло существенных позитивных изменений. В связи с этим глава МИД Эстонии заявил о невозможности «закрывать глаза на продолжающиеся репрессии» и необходимости отказаться от сроков действия этих санкций.

В санкционный список лиц, попавших под санкции, помимо Лукашенко и его сына были также включены высокопоставленные чиновники, судьи, сотрудники силовых органов и приближенные к главе государства.

В 2022 году Беларусь ввела безвизовый режим въезда для граждан Литвы и Латвии. В 2024 году список стран, чьи граждане могут посетить территорию страны без визы, был расширен до 38 европейских стран. В июле 2025 года пресс-служба погранкомитета страны отчиталась о том, что за три года безвизовым режимом воспользовались более 1 млн человек.

«Через наш пункт пропуска за год расширенного безвиза в Беларусь проследовало около 70 тысяч граждан. Среди них были представители Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Великобритании, Италии, Германии и других стран Европы», — заявила замглавы отделения пограничного контроля «Каменный Лог» старший лейтенант Анна Бертош.