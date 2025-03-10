Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Александра Турчина, возглавлявшего с 2019 года Минский областной исполнительный комитет, сообщила пресс-службы главы республики.

Турчин сменил на посту премьер-министра Беларуси Романа Головченко, который проработал на этой должности с июня 2019 года. Теперь он возглавит Нацбанк.

«Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение», — говорится в заявлении Лукашенко.

В 2015 году Александра Турчина назначили помощником президента Беларуси — главным инспектором по Гомельской области. В 2016 году он руководил аппаратом правительства, в 2018 году стал первым вице-премьером. В 2019 году возглавил Минский областной исполнительный комитет.

Роман Головченко был послом республики Беларусь в ОАЭ (2013-2018 годах), а затем стал председателем Государственного военно-промышленного комитета республики. Должность премьер-министра он занял в июне 2020 года.

Белорусское правительство сложило полномочия после прошедших в январе президентских выборов. 3 марта Лукашенко произвел кадровые назначения в правительстве, при этом большинство министров сохранили свои посты.