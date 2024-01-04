Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки, гарантирующие неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость ушедшему в отставку главе республики и членам его семьи. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, документы были подписаны днем ранее, 3 января. Текста законопроекта на правовом интернет-портале страны сейчас нет, но он остался в веб-архиве.

Кроме прочего, новая версия закона освобождает бывшего президента Беларуси и членов его семьи от наказания за любые преступления, совершенные ими за время его правления. Также не допускаются любые процессуальные действия в отношении экс-главы белорусского государства и лишение его свободы.

Вместе с тем, согласно нововведениям, прекративший исполнение своих обязанностей президент становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики, а в случае смерти бывшего главы государства его погребение проведут за бюджетный счет.

Поправки также устанавливают, что президентом может стать только гражданин не моложе 40 лет, который прожил в республике не менее 20 лет перед выборами и не имел иностранного ВНЖ. Закон также ограничивает двумя сроками пребывание на посту будущих глав государств.

Помимо этого, нововведения позволяют Лукашенко отдавать приказ о начале боевых действий без объявления войны в случаях, например, действий другого государства, позволяющему использовать свою территорию экстремистским группам и организациям для нападения на Беларусь, или засылки другим государством, как и экстремистскими группами и организациями, расположенными на территории другого государства, на территорию республики вооруженных банд, иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск, применяющих вооруженную силу против страны.

Александр Лукашенко — единственный президент Беларуси, в 2020 году его переизбрали на седьмой срок на фоне широких общественных протестов против результатов голосования. В 2025 году полномочия Лукашенко истекут, однако, в Беларуси президент имеет право переизбираться неограниченное количество раз.