Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на церемонии чествования аграриев в Мостах Гродненской области признался, что в республике есть диктатура. Он уточнил, что речь идет о «диктатуре справедливости».

«И уже около миллиона человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — заявил глава Беларуси (цитата по агентству БелТА).

Такое заявление Лукашенко сделал, комментируя западные санкции. По его словам, в ответ на ограничения Запада Минск организовал безвизовый режим посещения Беларуси для граждан многих стран.

Президент также добавил, что иностранцы «с удовольствием» посещают республику, «несмотря на вранье, которое распространяют о белорусском государстве». По словам Лукашенко, Беларусь — это «чистая, безопасная и комфортная страна».

В июле 2024 года Беларусь расширила число государств, для граждан которых стал доступен безвизовый въезд в республику. В список попали 35 стран, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, Италия, Франция, Германия и Эстония.

Евросоюз вводил санкции в отношении Лукашенко еще до начала боевых действий на Украине. Против белорусского лидера США вводили ограничения еще в 2006 году, а ЕС — в 1998-м. Санкции Евросоюза против Лукашенко в действующем виде были утверждены в 2020 году.

Также в 2021 году страны ЕС закрыли небо для белорусских авиакомпаний после ситуации с задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.