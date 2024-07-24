Народная артистка России Лариса Лужина в интервью программе «Легенда» на RTVI выразила сожаление, что у нее не было романа с актером и бардом Владимиром Высоцким, который посвятил ей песню «Она была в Париже».

Лужина рассказала, что была знакома с Высоцким еще до совместных съемок в фильме «Вертикаль». Он дружил с ее первым мужем, оператором Алексеем Чардыниным.

«После картины он к нам часто приезжал, потому что он с Лешей дружил, с Чардыниным. Бывал у нас на Удальцова дома часто. Ну, не часто, а до 1968-го примерно, два года после фильма. Когда он женился на Марине Влади, я с ним перестала [общаться]. Я разошлась с мужем, они остались друзьями, а я уже как бы осталась в стороне», — вспоминает Лужина.

Она также рассказала, что ей сначала не понравилась песня «Она была в Париже». «Мне показалось, что она немножко такая издевательская какая-то, с юмором, выводит меня какой-то дурочкой полной. Я как-то не обратила на нее внимания особенно», — говорит Лужина.

По словам актрисы, о том, что песня посвящена ей, много лет спустя публично рассказал режиссер Станислав Говорухин.

«Журналисты за это ухватились. Потом стали меня все время спрашивать: «А роман был? Роман был?» Не было у меня романа. Жалко, но не было, к сожалению. Ничего не поделаешь», — отметила Лужина.

Артистка призналась, что сейчас ей песня нравится, и она благодарна за нее Высоцкому.

«Они будут еще долго жить, песни Владимира. Володи уже сорок с чем-то лет с нами нет, а песни его звучат, и два раза в году обязательно он с нами. Поэтому эта песня тоже звучит. И я уйду из этой жизни — сколько там осталось? — а мои внуки, правнуки будут еще слушать эту песню», — сказала Лужина.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева заявила в интервью RTVI, что до нее постоянно «докапывается» актер Станислав Садальский.