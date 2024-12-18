Следственное управление СКР по Татарстану и республиканский главк МВД призвали население республики поделиться информацией о задержанном за педофилию 54-летнем жителе Бугульмы. СМИ пишут, что это «любимец ребятишек» и «самый известный Дед Мороз города» Владимир Шишканов, которого местные жители называли просто «дядей Вовой».

Правоохранительные органы имя задержанного, который сейчас находится под арестом, не указывают. В Следкоме сообщили, что ему вменяют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В полиции уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям:

«Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» (ч. 5 ст. 132 УК),

«Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» (ч. 2 ст. 242.1 УК).

Следствие считает, что летом 2024 года обвиняемый, ремонтируя балкон своим знакомым, остался наедине с их шестилетней дочерью и совершил в отношении нее «действия сексуального характера», снял все это на камеру смартфона и потом выложил в интернет и разослал через мессенджеры своим собеседникам. Полиция добавила, что в телефоне задержанного были обнаружены интимные переписки с несовершеннолетними. В СКР предположили, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям.

«Незадолго до задержания он ездил по Бугульме на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты, приглашая их к себе домой», — отметили следователи.

Издание «KazanFirst» уточняет, что Шишканова задержали 13 декабря на основании заявления родителей пострадавшей девочки, которая рассказала им о случившемся. По данным СМИ, мужчина дал признательные показания.

«Дома у бугульминца были обнаружены интересные находки — детские розовые носочки, 17 пар детских трусов, флешки, компьютер, рисунки малышей и книга “Любовные игры”», — говорится в статье.

Владимир Шишканов хорошо известен в Бугульме, сообщает «Татар-информ». По данным издания, ранее мужчина уже был судим по «педофильской» статье, а в 2009-2012 годах проходил лечение в психиатрической клинике. О нем известно, что он не женат и собственных детей не имеет, но много лет занимается в городе активностью, связанной с несовершеннолетними.

В частности, Шишканов ежегодно накануне Нового года наряжался Дедом Морозом, ездил по дворам, раздавал детям конфеты и фотографировался с ними. О его деятельности в положительном ключе писали местные паблики и СМИ. В 2020 году, например, бугульминские издания хвалили мужчину за создание снежных горок для детей, которым негде кататься.

«Каждому бы во двор такого человека», — говорилось в одной из статей.

В 2023 году из-за построенной Шишкановым горки разразился скандал: неудачно съехавший с нее мальчик получил травму позвоночника, мать пожаловалась в городскую администрацию, и сооружение снесли. Шишканов тогда заявлял, что строит такие горки уже семь-восемь лет «для детей и ради детей», которые теперь «расстроились». «Буду ли строить снова, покажет время», — говорил он.

В марте 2024 года одна из бугульминских газет сняла для Шишканова видеопоздравление с днем рождения и подарила торт, поблагодарив мужчину за то, что он на протяжении многих лет строит детям снежные горки и организует дворовые праздники, покупая призы для конкурсов на собственные деньги.

Судя по данным из открытых источников, Шишканов играет на гармони и неоднократно участвовал в составе ансамбля в городских концертах и патриотических мероприятиях, фото с которых выкладывал на своей странице «ВКонтакте».

В 2022 году «Бугульминская газета» рассказывала о концерте, который Шишканов устроил на 9 Мая на улице Тухачевского.

«Бугульминец провел концерт, а также весёлые игры с детьми и угощал ребят сладостями. Специально к празднику он сделал плакат с фотографиями и рисунками детей. Жителям двора Владимир Шишканов подарил георгиевские ленточки. А дети нарисовали тематические изображения на асфальте, которые радуют жильцов ближайших домов», — писал автор статьи, отмечая, что подобные мероприятия мужчина проводит регулярно.

«Это такая фигура приставучая. Он приходил ко всем, пытался казаться добрячком, влезть на все мероприятия, предлагал помощь, притесался к ансамблю, но не был его участником. Его воспринимали как городского сумасшедшего, но безобидного. К нему все относились по-доброму. Он напрашивался, поэтому ансамбль выдал ему костюм и брал с собой на выступления», — поделилась с «Татар-информом» не пожелавшая назвать свое имя жительница Бугульмы.