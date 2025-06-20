Серийный насильник, которого СМИ называют «одним из самых страшных сексуальных преступников в истории Великобритании», приговорен к пожизненному заключению с отбыванием минимум 24 лет до возможности подать прошение об условно-досрочном освобождении, пишет The Guardian.

Как установило следствие, в период с 2019 по 2024 годы 28-летний аспирант Чжэньхао Цзоу заманил в свою квартиру по меньшей мере 10 женщин, накачал их наркотиками и изнасиловал, снимая на видео, причем совершал это и в Великобритании, и у себя на родине в Китае. Жертвы приходили к нему добровольно — для совместной учебы или просто посидеть и выпить.

Цзоу родился и вырос в состоятельной семье в китайской провинции Гуандун. В 2017 году он приехал в Великобританию в 2017 году и начал учиться в Университете Квинс в Белфасте, а в 2019 году поступил в магистратуру Университетского колледжа Лондона, но при этом часто возвращался на родину и жил там некоторое время. К моменту ареста в январе 2024 года он готовился к защите на докторскую степень по машиностроению.

Полиция обнаружила в квартире китайца 1664 часа видеоматериалов, включая 58 видео изнасилований, снятых скрытыми камерами, а также дизайнерскую одежду и сумки, часы Rolex и коробку с «сувенирами», которые Цзоу позаимствовал у своих жертв.

На суде стало известно, что Цзоу пользовался соцсетями и онлайн-сервисами для знакомств, чтобы под псевдонимом Пахо подыскивать себе жертв — в основном из числа китайских студенток. Он пользовался их тоской по дому и статусом соотечественника, чтобы вызвать доверие, и приглашал к себе. Некоторые соглашались прийти, думая, что это романтическое свидание, а кому-то аспирант предлагал помощь по учебе.

Британская полиция в ходе расследования выражала опасение, что на самом деле число изнасилованных аспирантов может превышать полсотни, просто большинство пострадавших не хотят заявлять об этом, поскольку испытывают стыд или боятся распространения видеозаписей с ними.

На суде следователи отмечали, что снятые насильником не оставляют сомнений в преступных действиях, поскольку многие жертвы просили его остановиться, кричали и сопротивлялись, пока не теряли сознание от наркотиков. Он отвечал им, что сопротивление бесполезно, а криков никто не услышит, поскольку в его квартире «очень хорошая звукоизоляция».

На слушаниях молодой человек хвастался, что каждую неделю имел сексуальную связь с несколькими новыми девушками, которые сами шли с ним на контакт. Он также признался в пристрастии к просмотру «экстремальной порнографии, изображающей изнасилование женщин в бессознательном состоянии». Подсудимый откровенно пояснял, что ему нравится, «когда самки пассивны и не реагируют во время секса».

В ходе судебного процесса жертвы насильника заявили, что он разрушил их жизни. Одна из пострадавших призналась, что испытывала к Чжэньхао Цзоу романтические чувства и надеялась на отношения с ним, поэтому даже обрадовалась приглашению в гости, а когда очнулась у него дома после выпитого алкоголя с наркотиком, он ее насиловал.

«Я ощутила, что он яростно толкается в мое тело. То, что произошло той ночью, навсегда запечатлелось в моей душе. Его лицо, его выражение — я это никогда не забуду», — рассказала женщина, добавив, что воспоминания о случившемся вызывают у нее мигрени, физическую боль и «непреодолимое желание отмыть себя дочиста».

Еще одна девушка, страдающая биполярным расстройством, сообщила, что опубликовала рассказ об изнасиловании в социальных сетях, стремясь предупредить других потенциальных жертв, но вместо этого столкнулась со шквалом обвинений в свой собственный адрес. Комментаторы спрашивали, зачем она пошла домой к Чжэньхао Цзоу и согласилась пить там алкоголь, часто ли так делает и попадала ли раньше в подобные ситуации.

В марте 2025 года Цзоу признали виновным в общей сложности в 28 преступлениях, включая 11 изнасилований 10 женщин, многочисленные случаи вуайеризма и хранение экстремальной порнографии и наркотиков для совершения сексуальных преступлений.

После этого в правоохранительные органы обратились еще 24 женщины, которые заявили, что он их изнасиловал. Имена многих пострадавших, видео с которыми были найдены у аспиранта, остаются неизвестными.

«Их могут быть еще десятки», — заявлял ранее представитель полиции.

Слушая приговор, Чжэньхао Цзоу «оставался бесстрастным», пишет Guardian. В своей речи судья назвал его «крайне манипулятивным и умным молодым человеком, который вообще не думал о желаниях и чувствах женщин», считая их «просто частями в сложной игре». Он также заявил, что видит «значительный риск» в случае выхода осужденного по УДО из-за присущего ему «постоянного сексуального интереса к утверждению… власти и контроля над женщинами».

После вынесения приговора детективы призвали тех, кто пострадал от действий Чжэньхао Цзоу в Великобритании и Китае, заявить о себе. «Огромный масштаб его преступлений, которые затронули две страны, делает его одним из самых опасных хищников, которых мы когда-либо видели», — поделился старший инспектор Ричард Маккензи.