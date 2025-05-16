Кузбасские горнодобывающие предприятия эвакуируют шахтеров семи шахт из-за энергоаварии. Об этом 16 мая сообщили в МЧС.

«В результате аварии на высоковольтной линии произошло отключение от электроэнергии семи шахт (из шести шахт люди выведены на поверхность, на шахте имени Кирова 280 человек выводятся на поверхность, пострадавших нет)», — рассказали в ведомстве.

По данным NGS42.RU причиной отключения света у семи горнодобывающих предприятий стал пожар на одной из подстанций. В кузбасском управлении Ростехнадзора заявили, что на место ЧП были направлены сотрудники ведомства.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Ростехнадзор, авария произошла в электроснабжающей организации «МРСК». В результате инцидента оказались отключены две линии 110 кВ «Беловская-Новоленинская», отключилось электричество на шахтах им. Кирова, «Комсомолец», «Заречная», «Костромовская», «Байкаимская», а также шахтучасток «Октябрьский» в Ленинск-Кузнецком.

В пресс-службе АО «СУЭК-Кузбасс», куда входят шахты им. Кирова и «Комсомолец», пояснили, что из-за аварии на внешней трансформаторной подстанции остановились главные вентиляторы проветривания. Представители шахты «Байкаимская» заявили, что после аварийного отключения электроэнергии были приняты меры для обеспечения безопасности шахтеров, запущен дизельный генератор и восстановлена работа вентиляционной системы.

Помимо горнодобывающих предприятий, без электричества также оказались школы, детские сады и жители Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Отмечается, что больше всего пострадали от отключения электричества жители города Полысаево и поселка Новогородец, где без электроснабжения оказались 190 многоквартирных и более тысячи частных домов, а также 14 социально-значимых учреждений.

«В 13:15 (09:15 мск — прим. RTVI) произошло исчезновение напряжения на ПС-35/10 кВ «ППШ» от центра питания ПС-110/35/6 кВ «Моховская». Без э/энергии населенный пункт Полысаево, населенный пункт Никитинский — 26 485 человек, больница, 5 школ, 11 детских садов, 13 объектов водоснабжения. Причина — отключение двух питающих ВЛ-110 кВ», — пишет ТАСС со ссылкой на региональные власти.

По словам собеседника, без электроэнергии также остались около 3,5 тысяч человек, четыре детских сада и четыре медицинских учреждения в Мысках.

По данным источника NGS42.RU в экстренных службах, причиной отключения электричества на угледобывающих предприятиях стало короткое замыкание на электроустановке в Полысаево. По его словам, в ходе ремонта один из кабелей замкнуло, в результате началось возгорание. В настоящий момент работники экстренных служба восстанавливают электроснабжение по резервной линии.

«Предварительно пострадавших нет», — отметил собеседник издания.

Позднее в пресс-службе «Россетей Сибирь» отчитались о восстановлении электроснабжения в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района. В министерстве угольной промышленности региона сообщили о подаче электроснабжения на вентиляторы главного проветривания шахт. В ведомстве также заявили, что все работники шахт были выведены на поверхность.