Депутаты Народного хурала Бурятии на внеочередной сессии пoддepжaли пoпpaвки в pecпyбликaнcкий зaкoн «Oб opгaнизaции мecтнoгo caмoyпpaвлeния», отменяющие прямые выборы мэра столицы региона Улан-Удэ. Об этом 28 марта сообщается в телеграм-канале регионального парламента.

Прямые выборы мэра Улан-Удэ будут заменены на конкурсную систему, в рамках которой главу города выбирают депутаты.

«Отметим, что модель для Бурятии не новая: из 21 муниципального района и двух городских округов — Улан-Удэ и Северобайкальска — 17 используют систему избрания главы по конкурсу», — говорится в сообщении.

B гoлocoвaнии yчacтвoвaл 61 дeпyтaт, передает портал «Ариг Ус». Из ниx отмeнy выборов мэра Улан-Удэ поддержали 54 чeлoвeкa, шестеро проголосовали пpoтив инициативы, один воздержался.

Теперь граждане, жeлaющиe занять пост мэра бурятской столицы, должны будут пoдaвaть дoкyмeнты в кoнкypcнyю кoмиccию. B cлyчae oдoбpeния кaндидaтypy вынecyт нa гoлocoвaниe в Улaн-Удэнcкий гopoдcкoй coвeт, после чего главу города выберут дeпyтaты.

Прямые выборы в Бурятии

Выборы мэра Улан-Удэ уже отменяли в 2011 году, отмечает «Сибирский экспресс». В 2015 году Народный Хурал вернул прямые выборы. Законопроект об их отмене в январе 2024 года внес глава Бурятии Алексей Цыденов.

Инициатива объяснялась необходимостью «эффективного осуществления должностных полномочий органами самоуправления», а также «финансовой составляющей вопроса» с учетом влияния санкций, дотационности бюджета республики и проведением военной операции на Украине. В пояснительной записке указывалось, что на проведение выборов мэра в бюджете Улан-Удэ на 2024 год заложено 86 млн рублей).

«При таком объеме работы и в условиях СВО, считаю, не время сейчас отвлекаться на такие ресурсоемкие задачи, как всенародные выборы. Конкурсный формат избрания градоначальника на сегодня наиболее экономичен и не менее эффективен. Нужно работать, а не увлекаться политикой», — указывал председатель горсовета Улан-Удэ, единоросс Чимит Бальжинимаев.

Изначально инициативу об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ должны были рассмотреть на февральской сессии, однако тогда вопрос сняли с повестки. Депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов предположил, что такое решение было связано с нежеланием вызвать негативную реакцию жителей перед мартовскими выборами президента России. «Вы понимаете, что это решение [отмена выборов] не поддерживается жителями?» — спросил он.

«То есть мы лишаем городских депутатов и жителей лишаем возможности даже обсудить вопрос», — отметил в свою очередь еще один депутат от КПРФ Тимур Нимаев.

«Людям без разницы, кто конкретно руководит. Важнее, чтобы город развивался, и жизнь была комфортнее <…> В том же Советском Союзе первые секретари горкомов не избирались, избирались только депутаты. В 90-х годах западную избирательную систему начали вводить. Сегодня мы видим, куда западные ценности катятся», — приводит слова Гулгенова «Сибирский экспресс».

Единоросс Михаил Гергенов заявил, что отмена выборов позволит сохранить пост нынешнему главе Улан-Удэ Игорю Шутенкову, . Бывший кандидат на пост мэра, представляющий КПРФ в Госдуме, Вячеслав Мархаев заявил, что улан-удэнский мэр избран «благодаря административному ресурсу».

«Массовые митинги недовольных результатами выборов людей лишь подтвердили его спорную легитимность. Убрать этот позорный пробел можно, устранив от голосования народ. Убедить людей без кнута и пряника голосовать за худших главу региона и мэра столицы не представляется возможным», — написал он в своем телеграм-канале.

Источники «Коммерсанта» тоже отмечали, что отмена прямых выборов нацелена на то, чтобы облегчить Шутенкову избрание на новый срок, а также исключить повторение уличных протестов, аналогичным тем, которые были в 2019 году, когда Мархаев уступил ему на выборах мэра Улан-Удэ. Другой собеседник издания заявил, что инициатива внесена «не под чью-то конкретную фамилию».