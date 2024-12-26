Совет директоров российской продовольственной сети «О’Кей групп» продает своему менеджменту бизнес одноименных гипермаркетов. Об этом сообщила пресс-служба компании. При этом под управлением люксембургской O’Key Group пока останется сеть магазинов-дискаунтеров «Да!».

Всего в России открыто 77 магазинов «О’Кей», первый гипермаркет появился в 2002 году в Санкт-Петербурге. Действующая команда менеджмента получит в управление сеть магазинов, товарный знак гипермаркетов, логистическую инфраструктуру и прочие активы, относящиеся к бизнес-сегменту торговых точек.

В компании заверили, что это не отразится на работе магазинов, которые продолжат функционировать в обычном режиме. По оценке совета директоров, смена владельцев отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров.

Как заявили в компании «Интерфаксу», «это выгодное решение для обеих сторон, обе сети с устойчивым денежным потоком, имеют свою аудиторию, развитую инфраструктуру логистики и партнерскую сеть». Сумма сделки не раскрывается.

Переход бизнеса еще должны одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Тем не менее, по данным РБК, сообщение о передаче бизнеса магазинов «О’Кей» привело к росту котировок на Мосбирже на 27%.

В конце 2023 года в руководстве «О’Кей групп» произошли изменения, и гендиректором бизнеса гипермаркетов стал бывший финансовый директор компании Константин Арабидис. По открытым данным, в последнее время были полностью остановлены инвестиции в развитие сети, и все доступные деньги тратились на погашение долгов. Некоторые аналитики допускали ее поглощение «Лентой». В 2023 году в целом по сети группы отмечался рост доходности, но за счет дискаунтеров, а не гипермаркетов.