Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата и участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн к шести годам и 15 суткам колонии общего режима по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Штейн признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Басманный суд в своем приговоре частично присоединил к назначенному активистке сроку неотбытое наказание по «санитарному делу».

Суд также на 3,5 года запретил Штейн администрировать сайты. Прокуратура просила приговорить участницу Pussy Riot к 8,5 года колонии заочно. Штейн уехала из России весной 2022 года, она заочно арестована и объявлена в розыск.

Поводом для возбуждения уголовного дела против активистки стали ее комментарии в марте 2022 года к видео, на котором, как утверждалось, военнослужащие ВСУ стреляют по ногам российским солдатам.

В августе 2021 года суд назначил Штейн один год ограничения свободы по так называемому «санитарному делу», возбужденному в связи с нарушением мер по защите от коронавируса на несанкционированной акции в Москве.

По версии следствия, фигуранты дела призывали выйти на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях коронавирусных ограничений.

Штейн по решению суда носила электронный браслет на ноге. В апреле 2022 года она срезала браслет и уехала из России, после чего была объявлена в розыск.