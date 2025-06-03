Геомагнитная буря, обрушившаяся на Землю, продолжается уже более 67 часов. Есть вероятность, что она станет рекордной по своей длительности: прежний пик, зафиксированный в 2017 году, составлял 69 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как отмечают эксперты, специальный индекс, который отражает состояние магнитного поля планеты, упал до желтого уровня лишь спустя 36 часов с начала аномалии и до сих пор сохраняет это значение. Несмотря на то, что характеристики солнечного ветра вблизи Земли стабилизировались и достигли обычных значений, геомагнитные возмущения по-прежнему наблюдаются.

«В целом, на фоне экстремальных пиков 1 июня, текущий уровень бурь, в диапазоне от слабого до среднего, воспринимается уже почти как штиль, однако суммарная энергия, поглощенная магнитным полем за это время, не может не впечатлять», — говорится в сообщении.

По словам ученых, математические прогнозы по-прежнему предсказывают скорую стабилизацию ситуации, и ключевым моментом остается вопрос о том, превысит ли нынешнее событие максимальный показатель 2017 года, зафиксированный на отметке в 69 часов.

«Если это случится, то следующим уровнем поддержки окажется только сентябрь 2005 года, когда магнитное поле Земли держалось в желто-красной зоне 75 часов без перерыва», — сказано в публикации.

В ночные часы 31 мая астрономы зафиксировали на Солнце крупнейший в текущем году выброс массы, направленный в сторону Земли. Это явление стало следствием мощной солнечной вспышки класса M8. По интенсивности этот выброс оказался немного слабее аналогичных событий, наблюдавшихся в мае прошлого года.