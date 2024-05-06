Утром 6 мая на Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН на своем сайте.

«Поступают данные о происходящей на Солнце прямо в данный момент вспышке уровня X4.5. События такого балла относятся к исключительно крупным», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

С мая 2014 года присутствуют сведения только о четырех более мощных взрывах, отметили в лаборатории.

Солнечные вспышки делят по возрастающей на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс — A0.0 — соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м.

Вспышка 6 мая стала продолжением «крупнейшего всплеска солнечной активности, наблюдающегося уже около 2 суток», указывает лаборатория ИКИ РАН. Область, где выделяется солнечная энергия, находится в северном полушарии звезды и активно воздействует на Землю. Из-за этого на планете происходят магнитные бури, которые сопровождаются северным сиянием.

По словам ученых, последствия взрыва прогнозировать невозможно, так как он «еще идет».

«Очень высокие риски прихода потоков тяжелых частиц, воздействующих на электронику космических аппаратов — для событий данной категории это почти входит в обязательный набор», — говорится в сообщении лаборатории.

Мощные магнитные бури и вспышки стали результатом редкого извержения на Солнце, которое произошло в ночь на 23 апреля, сообщает портал Spaceweather. Астрономы называют это явление «симпатическими солнечными вспышками» — они состоят из нескольких взрывов, происходящих почти в одно и то же время. До этого вспышки подобного масштаба происходили в 2010 году.

Вспышки на Солнце регистрируются ежедневно с конца апреля. По данным ученых Института прикладной геофизики (ИПГ), 30 апреля были зафиксированы три вспышки класса М и восемь вспышек класса С. 1, 2, 3 и 4 мая ученые зарегистрировали еще несколько мощных вспышек на Солнце. Последняя сопровождалась всплеском радиоизлучения и нарушениями в работе коротковолновой радиосвязи, сообщается на сайте ИПГ.

5 мая ученые зафиксировали еще семь вспышек, две из которых относятся к классу X, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Их последствия пока неясны, но остается высокая вероятность геомагнитных бурь 8 мая и в последующие дни.