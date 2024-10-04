Воздействию так называемых магнитных бурь чаще всего подвержены люди с гипертонией, болезнями сердечно-сосудистой системы, мозговыми проблемами. Об этом RTVI сообщил кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. При этом он отметил, что исследований на эту тему пока мало.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 4 октября около 12 часов мск вспышка на Солнце вызовет «длительные магнитные бури уровня от 2 до 3 по 5-балльной шкале». Она продлится около четырех суток и может достичь уровня G3. В зависимости от мощности излучения вспышки на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X (максимальный). Если взрывы достаточно сильные, то это приводит к магнитным бурям, которые делятся на уровни от G1 до G5 (экстремальный).

О том, существуют ли геомагнитные бури

Врачи, по словам эксперта, редко комментируют магнитные бури по простой причине: потому что есть «огромное количество людей с психосоматическими расстройствами, сверхчувствительных».

«Чувствительность растет на фоне стресса: человек может просто прочитать статью о том, что это наносит очень большой вред, испугаться и начать чувствовать себя плохо. Могут возникнуть симптомы, как при синдроме хронической усталости. Поэтому разговор о магнитных бурях, по-моему, наносит больше вреда, чем пользы, потому что люди на этом начинают концентрироваться и уровень здоровья снижается», — подчеркнул специалист.

Несмотря на то, что некоторые люди действительно говорят о влиянии магнитного поля на их здоровье, исследований на эту тему проведено слишком мало, чтобы говорить о конкретике, подчеркнул Ашихмин.

«Есть доказательство того, что это влияет не на всех: если лечь в аппарат МРТ, где высокое магнитное поле, многие ничего не почувствуют и будут прекрасно себя ощущать после процедуры. Но есть “сверхчувствительные” люди, которые ощущают на себе прямо “токи”», — сказал эксперт.

О том, кто больше всего подвержен воздействию магнитных бурь

По словам Ашихмина, чаще всего на геомагнитные возмущения жалуются люди с гипертонической болезнью, болезнями сердечно-сосудистой системы, сердечной недостаточностью, а также ишемической болезнью сердца.

«Я бы сюда еще отнес людей там с различными мозговыми проблемами. Здесь отдельно стоит группа пациентов с мигренью, потому что часто это просто мигрень, которую никогда не пробовали лечить нормально. Ее убираешь, и человек нормально переносит эти магнитные бури», — добавил он.

Как можно избежать воздействия магнитных бурь

Никакой защиты от этого нет, пояснил Ашихмин, потому что это явление «проникает через всё, дома человек или на работе». Но чтобы легче перенести такое состояние, есть несколько советов, пояснил специалист. Например, можно закаляться в прохладной воде, но «без фанатизма», не забывать следить за артериальным давлением, выпивать по два литра воды в день и выходить на прогулку.

«Это позволит увеличить общий уровень здоровья и лучше перенести магнитные бури. То есть людям, которые очень плохо эти бури переносят, надо сделать так, чтобы все параметры у них были в норме. Нужно пить воду в достаточном количестве. Это очень большая проблема, практически каждому второму пациенту советую, чтобы он увеличил количество воды, и давление лучше на самом деле регулируется», — сказал кардиолог.

Вспышки на Солнце регистрируются ежедневно с конца апреля. По данным ученых Института прикладной геофизики (ИПГ), 30 апреля были зафиксированы три вспышки класса М и восемь вспышек класса С. 1, 2, 3 и 4 мая ученые зарегистрировали еще несколько мощных вспышек на Солнце. Последняя сопровождалась всплеском радиоизлучения и нарушениями в работе коротковолновой радиосвязи, сообщается на сайте ИПГ.

5 мая ученые зафиксировали еще семь вспышек, две из которых относятся к классу X, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Их последствия пока неясны, но остается высокая вероятность геомагнитных бурь 8 мая и в последующие дни.