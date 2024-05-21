Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа» (входит в АФК «Система») в июле 2023 года в районе села Тюнгур на Алтае. При посадке воздушное судно столкнулось с опорой ЛЭП, погибли шесть пассажиров, пишет РБК.

Комиссия МАК подтвердила, что крушение произошло из-за столкновения вертолета с железобетонной опорой ЛЭП и последующего столкновения с землей.

В тексте окончательного отчета сказано, способствующими катастрофе факторами стали:

выбор места посадки без учета безопасного расстояния до препятствий;

неучет влияния попутного порывистого ветра;

необоснованное выполнение разворота на висении перед приземлением вертолета;

недостаточная осмотрительность командира воздушного судна (КВС) при выполнении посадки;

превышение ограничений максимальной скорости попутного ветра при висении и развороте.

Авиакатастрофа произошла 27 июля, когда вертолет «АлтайАвиа» выполнял экскурсионный полет. После крушения Росавиация в сентябре ограничила 4 декабря 2023 года срок действия сертификата эксплуатанта у перевозчика. Согласно последним данным, ограничения с компании сняты. В ведомстве пояснили РБК, что «АлтайАвиа» полностью и не останавливала операционную деятельность.

«Не выполнял полеты авиационный персонал, отстраненный от полетов до устранения выявленных комиссией нарушений требований федеральных авиационных правил (ФАП)», — отметили в Росавиации.

В отчете МАК говорится, что столкновение вертолета с опорой ЛЭП произошло непосредственно перед посадкой. На высоте около 2 м пилот принял решение развернуть судно немного вправо, «чтобы пассажирам было удобнее покинуть вертолет по направлению к своей базе». Во время разворота угловая скорость достигла 15°/с, что выше ограничений, установленных руководством по летной эксплуатации для вертолета Ми-8 (не более 12°/с). В процессе разворота машина задела опору ЛЭП хвостовой балкой, командир попытался ее стабилизировать, но задел опору рулевым винтом.

«По кадрам видеозаписи установлено, что в процессе разворота расстояние от втулки винта до железобетонной опоры составляло менее 12 м. Таким образом, КВС принял решение выполнить приземление вертолета, не обеспечив при этом безопасное расстояние до препятствий», — говорится в документе.

Также в комиссии пояснили, что пилоты не учли сильный порывистый ветер в время посадки. «В процессе зависания и дальнейшего разворота на висении вертолет, под воздействием ветра, сместился в сторону опоры ЛЭП», — сказано в отчете.

РБК отмечает, что комиссия МАК не смогла проверить подготовку экипажа к полету в штурманском отношении, так как документы были уничтожены пожаром. Эксперты МАК рекомендовали авиакомпании проверить уровень подготовки всего летного состава в штурманском отношении, а также провести дополнительные занятия по эксплуатации вертолета Ми-8.