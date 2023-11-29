Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* заявил в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер, что один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс сошел с ума.

«По-моему, он давно с ума сошел <…> Ну, что делать? Ну, тронулся человек, я не хочу его обсуждать», — сказал Макаревич*, комментируя заявления Уотерса в поддержку Палестины.

Уотерс сравнивал Израиль с нацистской Германией и обвинял в геноциде палестинцев. Музыкант также заявлял, что ХАМАС «юридически и морально обязан сопротивляться оккупации», и утверждал, что Израиль «выдумывает истории» про обезглавленных детей во время нападения 7 октября.

Весной 2023 года сообщалось, что берлинская полиция начала расследование в отношении Уотерса после того, как на одном из концертов он вышел на сцену в костюме, напоминающем нацистскую форму.

7 октября отряды ХАМАС ворвались в приграничные с сектором Газа районы Израиля, где начали убивать и брать в заложники людей. В ответ Израиль начал против Газы военную операцию «Железные мечи».

По данным властей Газы, от действий израильской армии погибли погибли 16 тыс. жителей анклава. В Израиле, согласно официальной информации, погибли более 1,4 тыс. человек.

24 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. 27 ноября гендиректор Международного Комитета Красного Креста Роберт Мардини заявил RTVI, что из сектора Газа были освобождены 58 заложников, в том числе граждане третьих стран.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов