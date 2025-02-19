Миллиардер Клайв Палмер в преддверии парламентских выборов в Австралии основал политическую партию Trumpet of Patriots («Труба патриотов»), пишет The Independent. Австралийский бизнесмен вдохновлялся идеями президента США Дональда Трампа.

«Trumpet of Patriots поставит австралийцев на первое место и сделает Австралию снова великой», — сказал Палмер в здании парламента в Канберре, столице Австралии.

В частности, австралийский бизнесмен заявил о планах «осушить болото» в Канберре, отсылая к политике Трампа по радикальному сокращению чиновников.

«Мы считаем, что Дональд Трамп добился большой эффективности в сокращении государственных расходов», — отметил Палмер.

Австралиец также раскритиковал массовую иммиграцию и заявил, что его партия будет признавать только мужской и женский гендеры.

По данным Forbes, горнодобывающий магнат Клайв Палмер занимает 18-е место в списке самых богатых людей Австралии с состоянием в $3,4 млрд.

Ранее Палмер возглавлял «Объединенную партию Австралии» правых популистских взглядов с лозунгом «Сделаем Австралию великой». В действующем составе австралийского парламента от этой партии представлен только один сенатор — Ральф Бабет.

Палмер рассказал о регистрации новой партии после того, как не успел зарегистрировать «Объединенную партию Австралии» к следующим парламентским выборам, которые пройдут до 17 мая 2025 года. В них миллиардер планирует принять участие от имени «Трубы патриотов» и претендует, по его словам, на все места в обеих палатах.