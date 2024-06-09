Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье 9 июня выступил с обращением к нации, в котором объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента. Причина — поражение его партии на выборах в Европарламент. Теперь в Пятой республике предстоят досрочные — на этот раз национальные — выборы. Как сообщает Le Figaro, первый тур назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.

«Удар грома — такое происходит впервые с 1997 года. Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание после крупного поражения, понесенного его партией на европейских выборах в это воскресенье», — сообщает Le Parisien.

По предварительным данным института Ipsos, список партии Макрона «Возрождение», который на евровыборах возглавила Валери Айе, получил всего 15,2% голосов. Это в два раза меньше, чем «Национальное объединение» — бывший «Нацфронт» Марин Ле Пен. Теперь у его руля — 28-летний Жордан Барделла, звезда Tik-Tok и кумир французских зумеров, который принес французским правым предварительно 31,5%. Им и так предрекали третью подряд победу на выборах в Европарламент, но не с таким отрывом. Пять лет назад разрыв между партиями Ле Пен и Макрона составлял всего один пункт.

«Это нехороший результат для партий, защищающих Европу. Поэтому я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло, — признал Макрон. — Проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил путем голосования вновь предоставить вам выбор нашего парламентского будущего. Поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Через несколько минут я подпишу указ о созыве выборов в законодательные органы, первый тур которых состоится 30 июня, а второй — 7 июля».

Последним президентом Франции, распустившим Национальное собрание, был Жак Ширак в 1997 году. До него генерал де Голль и Франсуа Миттеран объявляли по два роспуска.