Бюро Национального собрания Франции ― высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента ― одобрил резолюцию движения «Непокоренная Франция» об импичменте президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

Резолюция была признана «приемлемой» 12 голосами против десяти, ее направят на рассмотрение в юридический комитет. Это первый шаг в длительном парламентском процессе, отмечает телеканал, называя его успех «маловероятным».

Бюро Национального собрания состоит из 22 членов. Они должны были проверить текст резолюции об импичменте в соответствии с изложенными в Конституции критериями. Основной закон Франции гласит, что президент может быть отстранен от должности в случае неисполнения своих обязанностей, «явно несовместимого с осуществлением его полномочий, поясняет Le Parisien.

Если юридический комитет Национального собрания одобрит резолюцию об импичменте Макрона, ее должны включить в повестку дня Национального собрания. Затем резолюцию должны рассмотреть обе палаты парламента и одобрить большинством в две трети голосов. Если на этом этапе не удается набрать нужного числа голосов, процедура завершается.

Таким образом, резолюцию должны поддержать 385 депутатов, но после недавних выборов этот порог «кажется недостижимым», отмечает BFMTV. Социалистическая партия Франции уже предупредила, что не будет голосовать за импичмент Макрона, передает TF1.

В случае успешного прохождения резолюции через обе палаты парламента бюро Высокого суда под председательством главы Национального собрания в течение месяца тайным голосованием выносит постановление об отстранении президента с должности. Чтобы импичмент состоялся, нужно не менее двух третей голосов.

Почему Макрону хотят объявить импичмент

В начале сентября президент Франции назначил премьер-министром страны Мишеля Барнье из партии правого толка «Республиканцы». В партии «Новый народный фронт», которая заняла первое место по итогам парламентских выборов в июле 2024 года и выдвинула в премьеры своего кандидата Люси Касте, возмутило решение Макрона.

Движение «Непокоренная Франция», которое входит в состав «Нового народного фронта», в своей резолюции назвало действия президента «беспрецедентными в истории институтов Французской Республики с 1877 года».

Макрона обвинили в нарушении Конституции и автократии.

«Отказываясь назначить премьер-министра из коалиции, которая лидировала на выборах в законодательный орган, Эммануэль Макрон не просто идет по авторитарному пути: он ведет себя как автократ и оправдывает начало процедуры импичмента в его отношении», — говорится в резолюции.

Предложение запустить процедуру импичмента подписал 81 депутат Национальной ассамблеи ― представители «Непокоренной Франции», «зеленых», коммунистов и группы «Левые демократы и республиканцы».

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предположила в соцсети Х, что процедура импичмента «не имеет шансов на успех, учитывая разногласия в рядах левых».