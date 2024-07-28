Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС, сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. По его словам, возможное вступление в это объединение стало основной темой его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Организация БРИКС была основана по инициативе российской стороны в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума, изначально в нее вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. После того, как в 2011 году членом группы стала и Южно-Африканская Республика, объединение стало называться БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa). В начале 2024 года полноправными участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

«Малайзия направила России, которая выступает председателем БРИКС, заявку на присоединение к организации», — заявил Анвар Ибрагим (цитата по местному агентству Bernama).

В воскресенье, 28 июля, малайзийский премьер встретился с Лавровым, который впервые с 2015 года посетил Куала-Лумпур с визитом. В соцсети X Ибрагим отметил, что беседа с Лавровым в основном была посвящена заявке Малайзии на вступление в БРИКС.

«Потенциальное членство [Малайзии в БРИКС] открывает большие перспективы для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность укреплению активного международного сотрудничества», — написал премьер Малайзии.

По его словам, на встрече также обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества, в том числе укрепление связей в таких областях как инвестиции и торговля, наука и технологии, сельское хозяйство, оборона и военное дело, образование, туризм и культура.

Лавров, в свою очередь, сообщил, что Россия поддерживает заинтересованность Малайзии в укреплении контактов с БРИКС. «Будем в качестве председателя способствовать продвижению заинтересованности», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле рассказала, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны. По ее словам, у Запада из-за этого «уже скулы ходят от злости», но он не сможет помешать дальнейшему расширению объединения.