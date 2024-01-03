Маленькая панда из Московского зоопарка получила имя Катюша, участие в голосовании на «Активном гражданине» приняли более 380 тыс. человек. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«С самого начала из 10 предложенных имен лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов — 29 % — победил вариант «Катюша»», — отметил глава города.

Он напомнил, что животному сейчас четыре месяца, у панды уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит.

«Недавно прошел очередной осмотр: вес — 8,67 кг, а длина тела с хвостиком — 79,5 см», — говорится в сообщении Собянина.

По его словам, плановый осмотр панды требует специальной подготовки и профессиональной сноровки — чтобы не пугать и не тревожить животных больше необходимого.

Сейчас Катюша и ее мама Диндин живут в неэкспозиционном вольере, который разделен шибером-перегородкой. Собянин отметил, что маленькая панда научилась доверять людям — и даже перестала на них «лаять».

«То есть больше не стремится напугать и, может быть, даже получает удовольствие от общения», — добавил он.