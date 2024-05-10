Сразу несколько африканских стран 9 мая присоединились к празднованию 79-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Тематические мероприятия по этому случаю прошли в Нигере, Уагадугу и других государствах при поддержке ассоциации «Африканская инициатива».

В Уагадугу 9 мая открылась фотовыставка «10 лет войны на Донбассе». По словам корреспондента «Африканской инициативы» Витторио Ранджелони, который стал автором проекта, «жителям Буркина-Фасо интересно узнавать об истории современной России, прекрасно понимая как действуют те же западные страны, которые долгое время колонизировали Африку и привели к дестабилизации континента».

Кроме того, в Уагадугу провели трансляцию парада на Красной площади и организовали выставку фотографий времен Великой Отечественной войны.

Трансляцию прохождения российских войск торжественным маршем по главной площади страны провели и в Нигере. Посмотреть на мероприятие, которое проходило в отеле Radisson Blu, пригласили представителей нескольких общественных объединений Африки. После завершения показа они отметили, что победа СССР над нацистской Германией «имеет особое значение для Нигера». Общественники также выразили надежду на укрепление отношений с Россией.

В Эфиопии, Гане, Марокко, Египте, Бенине, ЮАР и ЦАР в честь Дня Победы состоялись шествия «Бессмертного полка». Их организовали местные посольства. В акциях приняли участие сотрудники российских загранучреждений с семьями, а также представители местных ассоциаций.

Праздничное мероприятие по случаю Дня Победы также состоялось в российском посольстве в Мали. Там присутствовали более 200 человек, в том числе дипломаты из диппредставительств других стран, малийские студенты, россияне, живущие в республике, и выпускники советских вузов.

«Как видите, несмотря на расстояние, разделяющее наши страны, несмотря на культурные различия, малийцы и русские сражаются и готовы умереть за одно и то же: за сохранение своего достоинства, своей свободы, своей идентичности и будущего своих детей», — сказал присутствовавший на мероприятии министр обороны Мали Садио Камара.