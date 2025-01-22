Мальта не ставила под сомнение приезд главы МИД России Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в декабре 2024 года. Об этом в интервью RTVI рассказал посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

«Мы с самого начала подчеркивали, что как только вступим в должность председателя ОБСЕ, неотъемлемой частью наших обязательств станет проведение итогового заседания Совета министров, на которое будут приглашены все страны-участницы, и в отношении каждой будут равные требования, равные обязательства и равные условия», — подтвердил посол.

Кандидатура Мальты была компромиссной, ее выбрали вместо Эстонии, против которой возражала российская сторона.

«Мы не подвергали дискриминации ни одну из них, как и не отдавали предпочтение ни одной из них. Все были приглашены на равных. Таким образом, с нашей стороны никогда не было ни малейшего намека на то, чтобы сказать России «нет»», — отметил Кармело Ингуанез.

Мальта стала первой страной ЕС, которую посетил глава МИД России Сергей Лавров после 24 февраля 2022 года. Тогда в ОБСЕ председательствовала Польша, и она выступила против приезда Лаврова на министерскую встречу — на Смоленской площади назвали шаг «беспрецедентным и провокационным», нарушающим принципы председательства в организации. В 2023-м Лавров летал на министерскую встречу в Северную Македонию, которая не состоит в Евросоюзе. В 2025 году полномочия страны-председателя перешли к Финляндии, вопрос об уровне представительства российской делегации публично пока не поднимался.

При этом посол не подтвердил, что странами, которые потребовали аннулировать визу для официального представителя МИД России Марии Захаровой, были Эстония, Латвия и Литва, о чем со ссылкой на источники писала The Malta Times.

«С моей стороны было бы неэтично упоминать страны, поэтому извините меня, что я не отвечаю прямо на ваш вопрос. Но мы придерживались мнения, что все члены делегации должны приехать, включая Марию Захарову», — сказал посол.

По его словам, Мальта была обязана на основании директивы Совета ЕС «уведомить партнеров об официальном лице, чье имя внесено в санкционный список».

«При этом у Мальты как у председателя было право сделать исключение в отношении любого лица, и мы это сделали. Мы выдали визы всем. Но также мы были обязаны проконсультироваться с партнерами, и некоторые партнеры этому воспротивились, сказали «нет»», — пояснил Ингуанез.

По словам дипломата, Мальта тоже могла сказать «нет», но «европейская солидарность имеет приоритет в таких вещах».