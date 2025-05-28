Гостем нового выпуска программы «Легенда» на RTVI стал рок-музыкант, бывший гитарист «Арии», «Мастера», основатель группы «Воля и разум» Андрей Большаков. Рокер объяснил, почему больше не пишет песни про политику, а также рассказал, как его убеждали остаться в Бельгии, где он концертировал. По словам рок-музыканта, он выбрал Россию, которую любит, как любят и выбирают мать, даже если она болеет.

Большаков заявил, что считает себя патриотом. Он добавил, что всегда ходил на выборы и голосовал за Путина, потому что доверяет ему и уважаем — «респект полный”. Также рокер добавил, что не может жить без России.

“Все говорят, ну, Россия, вот она такая-сякая. Я говорю: вы знаете, вот мама тоже болеет, но ты же маму любишь? Вот то же самое с Россией. Были очень трудные времена, с едой были проблемы. Сейчас «Пятёрочка» вокруг, «Вкусвилл», «Азбука вкуса», со шмотками тоже проблем нет”, — сказал Большаков.

Музыкант подчеркнул, что в его отношениях с Россией дело не в магазинах, и он любил страну, когда она была “больной” — при Ельцине.

“Даже Кобзон пел песню одну, ему запретили потом долго на сцене выступать, насколько я знаю, — «Пьяный ямщик», про Ельцина. Но что бы ни происходило, я в России. Для меня это всё”, — рассказал Большаков.

Он сообщил, что за границей, в Бельгии, остались жить его клавишник и барабанщик, однако сам готов ездить за рубеж лишь как турист. Музыкант признался, что любит Прагу, но жить бы там не смог.

Также Большаков рассказал, что больше не пишет песни о политике. Его текст теперь более философские, о гуманизме, о любви.