Уроженец Дагестана 17-летний Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети.

«Рад подписать свой первый профессиональный контракт с “Манчестер Юнайтед”. Ничего не меняется, тяжелая работа продолжается», — написал он.

Семья Ибрагимова переехала в Великобританию, когда спортсмену было 11 лет. Изначально форвард занимался футболом в академии «Шеффилд Юнайтед», позднее перешел в «Манчестер Юнайтед».

В феврале 2023 года Амир Ибрагимов дебютировал за юношескую сборную Англии (футболисты не старше 15 лет).

В текущем сезоне на счету футболиста шесть голов и четыре голевые передачи в 16 встречах английской Премьер-лиги до 18 лет. Всего Ибрагимов принял участие в 25 матчах «МЮ» во всех турнирах, включая две встречи в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.