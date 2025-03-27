Штурмовики ВС России выбили ВСУ из многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» и вышли на границу с Сумской областью. Об этом в телеграм-канале «Дневник десантника» сообщил один из военнослужащих. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

«На МАПП Суджа зашли тульские десантники», — написал он и приложил фото МАПП, на крыше которого три военнослужащих ВС РФ размахивают российским флагом.

«Тем не менее, выковыривать из нашего приграничья еще долго. Призываем не спешить, — пишет провоенный телеграм-канал «Два майора». — Так, обстановка в приграничных селах Гуево и Горналь Суджанского района остается стабильно напряженной, но инициатива у российской армии, которая постепенно движется вперед, освобождая приграничье Курской области».

Бои за МАПП «Суджа» начались 24 марта, трасса ведущая от пункта пропуска была основной для снабжения военнослужащих ВСУ в Курской области.