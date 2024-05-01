Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RTVI, что властям Украины скоро понадобится «массовая генерация» виртуальных спикеров по примеру Виктории Ши — созданной искусственным интеллектом сотрудницы украинского внешнеполитического ведомства.

«Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом», — сказала Захарова.

Ранее в среду, 1 мая, МИД Украины представил «пресс-секретаря» по консульским вопросам, созданную ИИ. Цифровая личность Виктория Ши создана на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которую отсняли и оцифровали, отметили в украинском министерстве.

«Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины», — заявила Виктория Ши в приветственном видеообращении.

Она пояснила, что ее имя символизирует «главную цель — победу Украины», а фамилия Ши — «искусственный интеллект» (укр. «ШІ», штучний інтелект).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что создание ИИ-спикера — «это не прихоть, а требование военного времени». «Ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорить все процессы и быть на шаг впереди», — утверждает министр.

В МИД Украины подчеркнули, что консульская представительница не является заменой спикера МИД. Эта должность в настоящий момент вакантна, поскольку в марте занимавший ее Олег Николенко ушел в отставку.

Сообщая в соцсетях об увольнении, Николенко напомнил, что проработал официальным представителем МИД Украины 3,5 года и что большая часть этого срока пришлась на «самую тяжелую страницу в истории» страны. В ведомстве не так давно заявляли, что в ближайшее время планируют подыскать нового спикера.