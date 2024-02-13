В петербургском аэропорту «Пулково» задержали пассажира из Германии, в багаже которого обнаружили мармеладных мишек с каннабисом. За контрабанду наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

38-летний мужчина прилетел из Гамбурга в Санкт-Петербург к подруге, с которой общался по онлайн-переписке. Во время осмотра багажа сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обратили внимание на жесткий полимерный пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса.

По информации ведомства, внутри находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом весом около 20 граммов. Специалисты провели экспресс-тест и выявили в мармеладе наличие тетрагидроканнабинола — наркотического средства, запрещенного к перемещению через таможенную границу.

При этом мужчина пояснил, что купил непростых мармеладных мишек на родине. По его словам, такая сладость помогает ему во время длительных перелетов «для спокойного сна». Он также отметил, что не раз брал мишек с собой в поездки, и никогда раньше это не вызывало проблем.

Мужчину арестовали и на время следственных проверок заключили под стражу. В пресс-службе ФТС сообщили о возбуждении уголовного дела.

«По факту контрабанды наркотического средства через таможенную границу ЕАЭС возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет», — следует из заявления.