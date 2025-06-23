Начальник военной полиции Алексей Жаров погиб в Суджанском районе Курской области при попытке задержания мародеров. Об этом написал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, подозреваемые в убийстве Жарова были задержаны.

Издание «Друг для друга» со ссылкой на неофициальные данные пишет, что злоумышленники, предварительно, открыли огонь по военной полиции под Суджей, а Жаров был убит в ходе перестрелки.

Ранее мужчина служил на территории Кореневского, позднее — Глушковского и Суджанского районов. Как отметил глава региона, Жаров с позывным «Жара» оказывал помощь местным жителям, оказавшимся на территории приграничья.

«Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность. Его героический поступок — яркий пример преданности и истинного патриотизма. Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня», — заявил Хинштейн.

Он также выразил уверенность в том, что Жаров достоин представления к награде посмертно, и принес свои соболезнования его родственникам и близким людям, пообещав предоставить всю необходимую поддержку.

«Имя героя останется навсегда в наших сердцах», — написал в своем телеграм-канале депутат Курской областной Думы Алексей Золотарев.

Он уточнил, что Жаров на постоянной основе помогал курянам, отказавшимся от временного отселения, и оказывал по отношению к ним «искреннюю заботу и человечность».

«Пусть память о нем живет вечно среди тех, кому он помог выжить и сохранить веру в добро и справедливость. Мы низко склоняем головы перед героем и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего славного защитника», — заявил депутат.

Против подозреваемых в убийстве Жарова, необходимо принять самые суровые действия, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Против таких людей необходимо самым суровым образом принимать действия в соответствии с законом», — сказал депутат.