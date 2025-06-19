Бывшего директора франшизы «Крошка Картошка» Андрея Королева задержали по подозрению в продаже пропуска на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за 1 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает канал, покупателем был председатель московской коллегии адвокатов «Русланов и партнеры». Мужчина рассказал полиции, что еще весной директор одной из компаний пообещал ему подать заявку на участие в ПМЭФ и взял за это 1 млн рублей наличными, пишет «Mash на Мойке».

По данным «Фонтанки», обеспечить адвокату проход на форум пообещал гендиректор компании «Ситимаркет», его имя в публикации не называется.

Согласно ЕГРЮЛ, директором и владельцем компании с таким названием является Андрей Королев, утверждает MSK1.ru. В 2016-2017 году предприниматель владел правами на товарный знак «Крошка Картошка» по договору коммерческой концессии.

Глава коллегии адвокатов передал деньги за пропуск на ПМЭФ в своем московском офисе в Большом Афанасьевском переулке.

«Однако в первый день форума юриста ждало разочарование. На форум его, по всей видимости, не пустили. Тогда обманутый москвич пошел в полицию», — пишет «Фонтанка».

По данным издания, главу «Ситимаркета» задержали вечером 18 июня, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.