В Подмосковье нашли мертвым бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, сообщил телеграм-канал Mash. Предварительно, мужчина покончил с собой.

Тело экс-министра обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе. По данным канала, там находился несовершеннолетний сын Завизенова. В публикации Mash отмечается, что в доме хранились охотничьи ружья.

Константин Завизенов родился в 1974 году в городе Перми. В 90-е годы работал в химической и авиационной промышленности, в первой половине 2000-х — в структурах Минэнерго России. С 2007 года был среди топ-менеджеров ОАО «Интер РАО ЕЭС».

На министерский пост в ЛНР Завизенов был назначен в августе 2022 года указом главы республики Леонида Пасечника. Одной из задач Пасечник тогда обозначил «активную интеграцию с Россией и восстановление экономического потенциала Луганщины». Меньше чем через год, в июне 2023-го, Завизенова в правительстве ЛНР сменил Денис Ярош.