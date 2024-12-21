Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в немецком городе Магдебург (федеральная земля ФРГ Саксония-Анхальт), сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности.

В то же время таблоид Bild со ссылкой на полицию пишет, что погибли четверо, состояние 41 человека оценивается как крайне тяжелое. Еще 86 человек госпитализированы с серьезными травмами, легкими ранениями отделались 78 человек. Таким образом, в общей сложности пострадали 205 человек, пишет Bild.

Наезд автомобиля на людей на рождественском рынке Магдебурга произошел в пятницу, 20 декабря, в 19:04 по местному времени (21:04 мск). Машину направил в толпу людей водитель черного BMW.

Власти назвали произошедшее терактом. Подозреваемым оказался 50-летний врач Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, который в марте 2006 года приехал в Германию на стажировку, пишет Spiegel. По его данным, в июле 2016 года мужчине был предоставлен статус беженца в ФРГ, поскольку на родине ему якобы грозила смертная казнь за «отступление от ислама».

«Агрессивный критик ислама»

Талеб А. — специалист в области психиатрии и психотерапии. По словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, он жил и работал в Бернбурге — городе с населением 32 тыс. человек, который расположен между Галле и Магдебургом.

По данным Bild, первый проведенный тест показал, что преступник находился под воздействием наркотиков.

Ранее Талеб А. консультировал женщин из Саудовской Аравии по вопросу о том, как покинуть родную страну, и вел сайт с информацией о системе предоставления убежища в ФРГ. В 2019 году он рассказывал в интервью изданию Frankfurter Rundschau об обращениях к нему женщин из Саудовской Аравии, которые подверглись изнасилованию.

Как пишет Bild, ранее Талеб А. не попадал в поле зрения правоохранителей как подозреваемый в исламизме. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он называл себя «самым агрессивным критиком ислама в истории», а в соцсети X обвинял власти Германии в намерении «исламизировать Европу». Помимо того, он выражал симпатии правой партии «Альтернатива для Германии».

Мотив преступника остается неясным. Источник агентства Reuters утверждает, что Саудовская Аравия призывала власти Германии обратить внимание на мужчину, поскольку он публиковал в соцсети X посты экстремистского содержания.