Минтранс России хочет обязать водителей не просто уступать дорогу машинам со спецсигналами, но и освобождать им полосу. Кроме того, будет запрещено не только обгонять, но и опережать машины с мигалками и двигаться вблизи них с той же скоростью по соседней полосе, говорится в опубликованном проекте поправок в ПДД.

Речь идет о преимуществах для машин в включенными маячками синего или синего и красного цветов и включенным звуковым сигналом. Это автомобили экстренных служб (полиция, скорая помощь, МЧС, военная автомобильная инспекция), а также ФСБ и Федеральной службы охраны (ФСО).

«В целях освобождения полосы (ряда) проезжей части водители обязаны принять все необходимые меры, включая осуществление соответствующего маневра (перестроение на соседнюю полосу, в соседний ряд)», — сказано в проекте постановления.

Как полагает «Коммерсантъ», под «всеми необходимыми мерами» подразумевается и смещение на обочину, хотя в тексте «этого не сказано прямо».

Также предлагается расширить запрет определенных действий обычным водителям, которые оказались на одной дороге с машинами с мигалками и сопровождаемыми ими транспортными средствами. Сейчас пункт 3.2 ПДД запрещает только обгон.

«Запрещается выполнять обгон и опережение транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов ‎и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого ‎им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств), двигаться в непосредственной близости от них по соседним полосам (рядам) движения с их скоростью движения, создавать помехи, препятствовать их организованному движению», — перечисляется в предлагаемой редакции с изменениями.

Как поясняет «Ъ», опережать — значит двигаться в попутном направлении в соседнем ряду с большей скоростью.

В пояснительной записке к проекту изменений Минтранс ссылается на «тревожную тенденцию», когда «значительное количество водителей игнорируют требования уступать дорогу автомобилям спецслужб с включенными спецсигналами».

По данным ведомства, «в среднем ежегодно фиксируется более 100 тысяч случаев непредоставления преимущества спецтранспорту, из них 60% приходится на машины скорой помощи, 30% — на пожарные автомобили, 10% — на полицейские машины». При этом треть всех этих случаев (около 30 тысяч в год), по статистике, происходят в Москве и Подмосковье.

«Добавляют привилегий чиновникам»

В пояснительной записке также указано, что кортежи, «в которых находятся объекты государственной охраны» могут ехать как во главе с автомобилями ГИБДД, так и без них, но с использованием машин ФСО с мигалками. Другие участники движения все чаще не дают преимуществ таким кортежам без головных машин ГИБДД — «отмечается значительный рост числа случаев отказа», сообщает Минтранс.

К объектам государственной охраны относятся президент России, определенные лица на государственных должностях, федеральные госслужащие и иные лица, подлежащие государственной охране в соответствии с настоящим законом, а также главы иностранных государств и правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на территории России (ст. 6 закона «О государственной охране»).

«В условиях проведения специальной военной операции, усиления террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп, неправомерные действия участников дорожного движения приводят к возникновению причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов государственной охраны», — обосновывает ведомство предлагаемые поправки в ПДД.

«Ъ» пишет, что если сейчас водители должны пропускать колонну, которую возглавляет автомобиль с мигалками (чаще всего это машина ГИБДД), то обновленные правила делают наличие «раскраски» необязательным.

«Это значит, что водитель обязан будет пропустить колонну, состоящую исключительно из “гражданских” машин, например, нескольких представительских седанов или лимузинов», — говорится в статье.

В Госдуме высказали опасение, что ужесточение правил «вызовет лишнюю напряженность на дорогах».