Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые вводят новые пошлины и увеличивают уже существующие для мигрантов, а также затрагивают юридически значимые действия для всех граждан. Как сообщает корреспондент RTVI, поправки в Налоговый кодекс поддержали 345 депутатов, «против» выступили 57 депутатов, один парламентарий воздержался.

Пошлины для мигрантов

Законопроект, одобренный в первом чтении, увеличивает пошлину за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства. Теперь она составит 1000 рублей вместо нынешних 420.

Также вводится новая пошлина за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания — 500 рублей (сейчас это бесплатно). За продление срока временного пребывания в России в случае реализации инициативы будет взиматься 1000 рублей.

Кроме того, новые пошлины коснутся как патентов (иностранец оформляет его самостоятельно), так и разрешений на работу (этим занимается работодатель).

Например, за дубликаты разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также внесение изменений в эти документы размер пошлины составит 2,1 тыс. рублей. Такую же сумму придется заплатить за выдачу дубликата разрешения на работу иностранцу или внесение изменений в уже выданное разрешение. Размер новой пошлины за продление разрешения на работу для иностранных граждан составит 4,2 тыс. рублей.

Кроме того, в случае одобрения инициативы иностранцы будут платить пошлину за получение или переоформление патента — 4,2 тыс. рублей. Также вводится плата за дубликат патента и за внесение изменений в его данные — 2,1 тыс. рублей.

Пошлины для автомобилистов

Сейчас выписки из госреестра транспортных средств предоставляются бесплатно. Однако, чтобы ограничить доступ к информации о транспортных средствах и их владельцах, а также снизить нагрузку на IT-инфраструктуру МВД России, предлагается ввести госпошлину за эту услугу, она составит 50 рублей за каждый запрос. Это следует из документов к законопроекту.

Также авторы законопроекта предлагают увеличить пошлину за регистрацию автомобиля с госномерами с 2 тыс. до 3 тысяч рублей.

Стоимость свидетельства о регистрации транспортного средства увеличится втрое. Бумажный документ будет стоить 1,5 тыс. рублей (раньше — 500), а пластиковый нового поколения — 4,5 тыс. рублей (ранее — 1,5 тыс.).

Теперь оформление паспорта транспортного средства (ПТС) обойдется в 1,2 тыс. рублей (сейчас — 800 рублей). За внесение изменений в уже выданный ПТС придется заплатить 525 рублей (вместо 350).

Размер пошлины за выдачу национальных водительских удостоверений удвоится (в случае одобрения инициативы это произойдет с 1 сентября 2025 года). Обычные пластиковые права будут стоить 4 тыс. рублей (сейчас 2 тыс.), а удостоверение нового поколения — 6 тыс. рублей (сейчас 3 тыс.). Пошлина за международные права увеличится с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

В сопроводительных материалах к законопроекту утверждается, что новые пошлины за водительские удостоверения не будут обременительными и не ограничат доступ к правам.

Также вводятся новые «автопошлины». За формирование диагностической карты в Едином реестре технического осмотра (ЕАИСТО) операторы техосмотра будут платить 500 рублей. Эта сумма должна покрыть расходы полиции. ФАС России будет следить за ценами после введения пошлины.

Кроме того, вводится пошлина за проверку материально-технической базы автошкол. Ее размер составит 15 тысяч рублей. По мнению правительства, эта мера не сильно увеличит стоимость обучения. Полученные средства будут направлены на развитие цифровых сервисов и сокращение сроков оказания услуг.

Пошлины на оружие

Изменения в Налоговый кодекс включают введение государственной пошлины за выдачу заключения МВД о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим стандартам. Размер пошлины составит 200 рублей.

Вводится аналогичная пошлина за заключение МВД о том, что конструктивно схожие с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты и револьверы с дульной энергией до 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра до 6 мм и патроны к ним нельзя использовать в качестве огнестрельного, огнестрельного ограниченного поражения или газового оружия.