Владелец X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что Еврокомиссия (ЕК) предлагала втайне ввести цензуру в возглавляемой им соцсети, обещая после этого не штрафовать платформу. В самой ЕК отвергли подобные обвинения.

«Европейская комиссия предложила X незаконную секретную сделку: если мы негласно введем цензуру, никому об этом не сообщая, нас не будут штрафовать», — написал Маск в соцсети.

По его словам, эту сделку приняли «другие платформы» (какие именно — не уточняется), но соцсеть X соглашаться на нее не стала. Маск выступил с таким заявлением спустя несколько часов после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил Х штрафом за нарушение правил Евросоюза.

В частности, претензии ЕК связаны с «синей галочкой» — значком верификации, который означает, что аккаунт представляет собой надежный источник информации. По версии ЕК, тот факт, что в соцсети Маска получить «синюю галочку» может «любой желающий», мешает пользователям определять подлинность аккаунтов.

Имеются подтверждения того, что злоумышленники используют «проверенные аккаунты» для обмана пользователей, утверждают в ЕК. Кроме того, Х не соответствует требованиям, касающимся прозрачности рекламы, и не предоставляет доступ к своим данным общего пользования.

«Сейчас у X есть право на защиту, но если наша точка зрения подтвердится, мы наложим штрафы и потребуем существенных изменений [в политике соцсети]», — написал Бретон в своем аккаунте в X.

Маск в комментариях к этой записи задал еврокомиссару ироничный вопрос о том, как пользователи могут удостовериться в том, что его аккаунт — настоящий.

«С нетерпением ожидаем публичного судебного разбирательства, с тем чтобы жители Европы узнали правду», — написал Маск в своем аккаунте.

Бретон после этого заявил, что ЕК никогда не предлагала никому какой-либо «секретной сделки», о которой пишет Маск. По словам еврокомиссара, европейская сторона предоставляет X возможность взять на себя обязательства, которые позволят устранить претензии к платформе. Кроме того, по словам Бретона, команда Маска сама обратилась к ЕК с просьбой объяснить, что в соцсети вызывает ее озабоченность.

«Мы сделали это в соответствии с установленными нормативными процедурами. Вам решать, предлагать ли взять на себя обязательства. Именно так работают процедуры, основанные на верховенстве закона. До встречи (в суде или нет)», — добавил Бретон.

Bloomberg 4 июля сообщал со ссылкой на источники, что Евросоюз намерен до конца года наложить на соцсеть Маска штраф в размере 6% от ее мировой прибыли. Агентство отмечало, что это может произойти в рамках ведущегося против X расследования о невыполнении требований Закона о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA).