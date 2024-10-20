Американский миллиардер Илон Маск пообещал раздавать по $1 млн в день до ноябрьских выборов президента США тем, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку Конституции. Первый чек на миллион он вручил 19 октября одному из участников предвыборного мероприятия в Пенсильвании, где собрались сторонники кандидата-республиканца Дональда Трампа.

Деньги получил американец по имени Джон Дреер. «Кстати, Джон понятия не имел. Так что, в любом случае, пожалуйста», — сказал основатель Tesla, вручая чек.

Reuters отмечает, что эти денежные вознаграждения — последний пример того, как Маск использует свои капиталы, чтобы повлиять на острую предвыборную борьбу между Трампом и действующим вице-президентом США Камалой Харрис, которая представляет Демократическую партию.

Маск основал в поддержку Трампа политическую организацию America PAC, которая помогает мобилизовывать и регистрировать избирателей в спорных штатах. За последние несколько дней ее представители провели три мероприятия в Пенсильвании, последнее из которых состоялось в Харрисберге.

На этом митинге Маск выступил лично, описав предстоящие выборы в мрачных тонах и призвав сторонников Трампа голосовать досрочно и побуждать других делать то же самое. По его словам, если победит Харрис, это будут «последние выборы» для США.

По словам Маска, две попытки покушения на Трампа за последнее время показывают, что он, в отличие от своей соперницы, способен на серьезные шаги и поэтому вызывает серьезные опасения у своих политических противников. Именно поэтому, пояснил миллиардер, никто не пытается убить Камалу Харрис.

«Убийство марионетки бесполезно», — заявил он.

В петиции, за подписание которой Маск раздает миллионы, говорится: «Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку Первой и Второй поправкам».

Reuters подчеркивает, что в ходе подписания петиции на митингах America PAC получает возможность собрать контактные данные большего количества потенциальных избирателей, чтобы потом попытаться убедить их прийти на избирательные участки и проголосовать за Трампа.

Маск, которого журнал Forbes называет самым богатым человеком в мире, на данный момент передал America PAC не менее $75 млн, что делает эту организацию самой влиятельной группой в стане Трампа. Предприниматель давно активно поддерживает республиканцев, но в 2024 году стал откровенным сторонником экс-президента США в его борьбе за Овальный кабинет. Трамп со своей стороны пообещал, что в случае победы на выборах назначит Маска руководителем правительственной комиссии по эффективности.