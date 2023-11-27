Американский миллиардер, основатель компании Space X Илон Маск 27 ноября прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме и посетил кибуц Кфар-Аза, подвергшийся нападению боевиков ХАМАСа 7 октября. Об этом сообщает The Times of Israel.

Вместе с Маском в кибуце побывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства показал миллиардеру «ужасы резни в кибуце», сообщили в канцелярии Нетаньяху. В частности ему продемонстрировали фильм с кадрами нападений.

Маск и израильский премьер посетили дом главы регионального совета Шаар а-Негев в Южном округе Израиля Офира Либштейна, погибшего в перестрелке с боевиками ХАМАСа 7 октября. Также миллиардеру рассказали историю четырехлетней девочки Авигайль Идан, родителей которой погибли в результате нападения. Сама она была похищена и провела в плену 51 день, ее освободили 26 ноября.

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) показал миллиардеру фотографии, сделанные через несколько дней после нападения на кибуц. После этого Нетаньяху и Маск побывали в молодежном квартале кибуца, пережившем «большую часть ужасов» атаки 7 октября, добавили в канцелярии израильского премьера.

В рамках визита миллиардер также встретился с президентом Израиля Исааком Герцогом и членом военного кабинета в чрезвычайном правительстве национального единства Бени Ганцем. Представитель правительства Израиля Эйлон Леви отказался сообщить, приехали ли Маск по приглашению или по своей инициативе, передает Euronews.

Министр связи Израиля Шломо Кархи в день визита Маска сообщил в соцсети Х о достигнутом соглашении по использованию системы спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

Обвинения против Маска в антисемитизме

В середине ноября Илон Маск поддержал твит одного из пользователей, который написал, что еврейские общины распространяют такую же «​​диалектическую ненависть к белым», которую требуют прекратить по отношению к себе. «Вы сказали чистую правду», — написал миллиардер под этим постом.

Американский еврейский комитет заявил, что в твите, который поддержал Маск, идет речь о самой «смертоносной антисемитской теории заговора в современной истории США», которая послужила причиной стрельбы в синагоге Питтсбурга в октябре 2018 года. Тогда погибли 11 человек.

Некоммерческая организация Media Matters for America выпустила отчет, в котором утверждается, что реклама таких крупных компаний, как Apple, IBM и Oracle размещалась в соцсети Х рядом с ультраправыми постами, в том числе об Адольфе Гитлере. Маск в ответ пригрозил подать «термоядерный иск» против Media Matters и всех, кто участвовал в «мошеннической атаке» на компанию Х.

IBM, Apple, Walt Disney, Warner Bros. и несколько других компаний приостановили свои рекламные кампании в соцсети. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя пост Маска, заявил, что «неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, в любое время, тем более через месяц после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен холокоста».