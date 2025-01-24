Силовики задержали членов преступной группировки, которых заподозрили в похищении военнослужащих и вымогательстве, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

По данным спецслужбы, члены группировки привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками военной операции для вступления с ними в интимную связь.

«После чего военнослужащих похищали, под угрозой применения насилия, представляясь сотрудниками полиции, требовали денежные средства в размере более 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел в отношении военнослужащих по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними», — сказано в сообщении.

Члены группировки, по версии следствия, ОПГ также вымогали деньги у предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей под разными предлогами.

Как отмечает ФСБ, для психологического давления на жертв фигуранты привлекли ранее судимого за мошенничество жителя села Крым Ростовской области, который представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». При этом мужчина отношения к военной службе не имел и работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером, сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в роли сотрудников правоохранительных органов выступали еще несколько фитнес-тренеров одного из ростовских спортивных клубов.

«Еще один фигурант представлялся потерпевшим помощником полномочного представителя президента РФ на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей», — пишет ТАСС.

В отношении организатора и еще десяти участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Во время обысков в домах задержанных было изъято несколько единиц травматического оружия с патронами, деньги, стероиды, средства связи, а также военная форма с шевронами. Сейчас участники группировки находятся в СИЗО Ростова-на-Дону.