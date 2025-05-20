Масштабный сбой произошел в работе сайтов ФНС, ЕМИАС, Saby, «Госключа» и «‎Честного знака», следует из данных сервиса Downdetector. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Московской, Магаданской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга.

Пользователи, в частности, отмечают, что у них не работает сайт, некоторые — на проблемы с доступом в личный кабинет.

Платформа СБИС (она же Saby) — это система обмена электронными документами между организациями (счетами, счетами-фактурами, актами, договорами и т. д.). Разработчик — компания «Тензор».

ЕМИАС позволяет записаться к врачам в городские поликлиники Москвы. «Госключ» предлагает бесплатное оформление сертификата электронной подписи.

По данным телеграм-каналов Mash и Baza, проблемы в работе сервисов могут быть связаны с кибератакой. Официальных комментариев от ФНС или Роскомнадзора не поступало.

15 мая произошел масштабный сбой в работе банковских приложений, соцсети «ВКонтакте», мессенджеров, сервисов «Яндекса» («Почта», «Музыка», «Кинопоиск») и мобильной связи. Петербургская компания «Прометей» (АО «Северен-Телеком») сообщила о DDoS-атаке. Роскомнадзор подтвердил проблемы с российскими и зарубежными интернет-сервисами, но заверил, что они постепенно восстанавливаются.