В Тюменской области ограбили банк, в Ростове-на-Дону произошла массовая драка после пожара в клубе, а в Нижнем Новгороде начал цвести редкий цветок. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

Суд продлил срок содержания под стражей адвокату Алексею Баринову из Ижевска, которого обвиняют в вымогательстве в особо крупных размерах. Согласно версии следствия, Баринов, угрожая публикацией компрометирующих сведений, незаконно требовал от потерпевшей 15 млн рублей и получил первую часть этой суммы в размере двух миллионов, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону произошла массовая драка после пожара в клубе «Мед», где проходил концерт одного из рэперов, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

На территории Нижнечекурской средней школы снег сошел с крыши пристройку и обрушил металлическую конструкцию. Под завалами оказалась 16-летняя девочка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде на продажу выставили раритетную довоенную иномарку стоимостью 700 тыс рублей. В этом году автомобилю исполнилось 86 лет, сообщает novostivolgograda.ru. По данным СМИ, модель производилась в 1930-х годах в Чехословакии.

Нижегородская область

Редкое явление поразило нижегородцев. В Ботаническом саду ННГУ им. Лобачевского начал цвести редкий цветок — Стрелиция Николая. Подобного явления не наблюдалось более десяти лет, сообщает newsnn.ru. Ученые обратили внимание на то, что один из бутонов, диаметр которого достигает 30 сантиметров, начал распускаться. Высота растения уже составляет более 10 метров.

Оренбургская область

В Абдулинском районе Оренбургской области администрации придется нести ответственность за нападение бродячих собак на детей, пишет 56orb.ru. Прокурор направил иски в суд, чтобы пострадавшие могли получить компенсацию морального ущерба.

Тюменская область

В Тюменской области мужчина, угрожая оружием, похитил более трех миллионов рублей из банка. Как сообщает МВД Медиа, 52-летний похититель действовал по указанию кураторов, которые манипулировали им различными способами. Злоумышленника уже задержали, пишет nashgorod.ru.

Приморский край

В Приморье спасли детей, провалившихся в ледяную реку. Как сообщает vostokmedia.com, инцидент произошел в Находке, на реке Каменка. По словам очевидцев, взрослые мужчины при помощи веревки вытягивали подростков из воды

Новосибирск

Под Новосибирском в подвале частного дома нашли труп младенца. Как сообщил atas.info, многодетная мать родила ребенка в подвале своего дома, а в больницу обращаться не стала. Ранее она пыталась оставить ребенка на остановке.

Челябинская область

В столице Южного Урала полицейские оцепили жилой дом из-за гранаты, обнаруженной в одной из квартир. По данным kursdela.biz, подозрительный предмет нашли родственники покойного хозяина квартиры и обратились в полицию.

Хакасия

Полиция Черногорска задержала женщину, которая украла куртку с уличного манекена, пишет newkhakasiya.online. На видео с камер наблюдения видно, как она ходит вокруг манекена, оглядывается, а затем срезает крепление и забирает одежду. Подозреваемой оказалась ранее судимая за кражу 29-летняя местная жительница.

ХМАО

Мать из Сургута получила 250 тысяч рублей компенсации после того, как ее 12-летний сын упас качелей и разбил нос, пишет muksun.fm. Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой о наказании для управляющей компании. Выяснилось, что организация не следила за актуальным состоянием детской площадки и аварийную конструкцию давно пора было демонтировать.

Белгородская область

Вузы Белгорода переходят на дистант и самоподготовку. Высшие учебные заведения Белгорода сообщают о вступлении решения в действие с 13 марта до субботы. Подобный формат обучения объясняют грядущими выборами и решением оперативного штаба региона, рассказал bel.ru.

Красноярский край

На 17-летнюю жительницу Красноярска обрушилась наледь с крыши. Как пишет prmira.ru, девушку увезли в больницу с травмой головы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.