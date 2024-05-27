В Челябинске 25 мая произошла массовая драка со стрельбой. По данным телеграм-каналов и местных СМИ, с одной стороны в ней участвовали экс-бойцы ЧВК «Вагнер», с другой — вооруженные травматическим оружием люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Что известно о причинах и последствиях конфликта, — в материале RTVI.

Инцидент произошел 25 мая на улице Коммунаров. По данным Baza, в драке участвовали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» и «местная молодежь». Конфликт начался после того, как бывший возлюбленный местной жительницы избил ее нынешнего молодого человека, пишет канал.

Девушка позвонила своему отцу, ранее служившему в ЧВК «Вагнер». Тот собрал сослуживцев и приехал на «разговор», который «быстро перетек в массовую драку», сообщает Baza. Оппоненты «вагнеровцев» вызвали подкрепление с травматическими пистолетами.

По данным канала, в итоге нескольким участникам конфликта потребовалась медицинская помощь. Полиция задержала троих человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

По версии, которую приводит Readovka со ссылкой на местных жителей, конфликт разгорелся после того, как вооруженные травматическим оружием люди попытались затащить в машину дочь участника ЧВК «Вагнер» и избили ее молодого человека.

Участвовавший в драке боец ЧВК «Вагнер» рассказал изданию 74.RU, что конфликт развивался иначе. По его словам, двое человек с травматическим оружием начали якобы «без причины и объяснений» стрелять по девушке и «вагнеровцу», которые возвращались с вручения удостоверений кадетам. По словам собеседника издания, пострадавший участвовал в военной операции на Украине. «Вагнеровцы» вызвали нападавших на встречу.

«Приехали, наказали. Убивать их никто не собирался, подчеркиваю, только наказать. Но бдительные родственники этих негодяев вызвали не полицию, а друзей своих. Те приехали с оружием, и уже боевым», ― рассказал источник 74.RU.

На видео, которое опубликовало издание, видно, что к месту драки подъехали три автомобиля, из них вышли молодые люди в черной одежде. После этого началась стрельба. Как минимум у троих человек видны в руках предметы, похожие на пистолеты.

По утверждению собеседника 74.RU, некоторые участники драки из числа бойцов ЧВК «Вагнер» получили «огнестрельные и травматические ранения». Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает о двух пострадавших «вагнеровцах».

Источник 74.RU добавил, что полиция задержала всех участников конфликта, которые вступились за бойца ЧВК, позже их отпустили. По словам мужчины, «вагнеровцам» нечего было «предъявить», поскольку «мы свое оружие оставили там, на поле боя». Представителей другой стороны якобы «не арестовали и не задержали», заявил он.

Между двумя компаниями произошел «ситуативный конфликт», сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «В настоящее время все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По версии Следственного комитета, участники конфликта «на почве личной неприязни открыли стрельбу из травматического оружия по оппонентам», пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить по обстоятельствам расследования дела.

В Челябинске наблюдается усиление мер безопасности, улицы патрулируют сотрудники Росгвардии и МВД, пишет Baza. «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что «на ноги подняты бойцы спецслужб и тяжёлых формирований». По данным 74.RU, это связано с выпускными и последними звонками в школах, а также «частично» с произошедшим конфликтом.