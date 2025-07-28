В столице Таиланда Бангкоке неизвестный открыл огонь на продуктовом рынке Ор Тор Кор напротив популярного среди туристов и крупнейшего в стране рынка Чатучак, сообщает Hindustan Times (HT). Погибли по меньшей мере шесть человек, включая самого стрелка, передает Reuters со ссылкой на представителя местного полицейского управления.

По данным полиции, пятеро убитых были охранниками рынка. Нападавший покончил с собой, его личность и мотивы устанавливаются. HT пишет, что среди погибших есть женщина.

На видеозаписи, предоставленной полицией, видно, как подозреваемый в белой бейсболке, с рюкзаком на груди и пистолетом в руке идет по парковке у рынка.

В Сети также распространилось видео, снятое в одном из рядов самого рынка, откуда разбегаются продавцы и покупатели, за кадром слышны восемь выстрелов.

В полиции района Бангсы, где произошло нападение, сказали Reuters, что никто из туристов не погиб и не пострадал. Там заявили, что расследуют «любую возможную связь» между «массовым шутингом» и пограничными столкновениями между Таиландом и Камбоджей, начавшимися 24 июля.

За последние несколько лет в Таиланде, где ключевой отраслью экономики является туризм, отмечается резкий рост насилия с применением огнестрельного оружия. В мае нынешнего года мужчина открыл стрельбу в центральной провинции Супханбури в Таиланде, в результате погибли две женщины и один мужчина. Это произошло в 50 метрах от школы, откуда эвакуировали всех учеников.

В октябре 2023 года 14-летнего подростка арестовали после того, как он застрелил двоих человек и ранил пятерых в торговом комплексе «Сиам Парагон» в центре Бангкока. Жертвами стрельбы стали граждане Китая и Мьянмы, среди пострадавших были также граждане Китая, Лаоса и Таиланда. В ходе допроса стрелок заявил, что слышал «голоса», которые управляли его действиями.

Тогда же полиция Таиланда отчиталась о задержании 1,6 тыс. человек по подозрению в незаконном хранении оружия. Из незаконного оборота было изъято 1,8 тыс. единиц оружия, в том числе охолощенные и пневматические пистолеты, которые можно переделать под стрельбу боевыми патронами.