Израиль нанес удар по району Шуджайя в городе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 29 палестинцев. Еще 55 человек ранены и 80 пропали без вести, пишут The Guardian и Al Jazeera.

Как пишет Al Jazeera, район Шуджайя полностью разрушен. Выжившие жители помогают разгребать завалы, чтобы вытащить пострадавших, среди которых есть женщины и дети. Один из свидетелей удара — 26-летний Аюб Салим — рассказал телеканалу, что было выпущено «множество ракет».

«Пыль и массовые разрушения заполнили все вокруг. Мы ничего не видели, только [слышали] крики и панику людей», — поделился Салим. Он отметил, что бригады скорой помощи продолжают вывозить раненых.

Другие очевидцы заявили Al Jazeera, что они разговаривали на улице, когда увидели, как «разлетаются кирпичи здания». Собеседник телеканала назвал произошедшее «массовым убийством».

«Я не видел и не слышал о подобной резне с начала войны. Большинство жертв — дети и беззащитные мирные жители», — утверждает он.

Свидетель добавил, что после израильских атак в Шуджайе было разрушено более 30 домов. «Я не знаю, что еще планируют израильтяне в отношении нас. Нам нужно, чтобы это кровопролитие прекратилось. Это несправедливо, так что хватит», — заключил он.

Палестинская группировка ХАМАС осудила Израиль за атаку на Шуджайю. ХАМАС назвал произошедшее «жестоким преступлением, совершенным на глазах у всего мира против невинных, беззащитных гражданских лиц».

«[Эти действия] не останутся безнаказанными и не будут забыты», — говорится в заявлении группировки.

ХАМАС также раскритиковал «робкую» реакцию арабских и мусульманских стран: «Недопустимо оставлять наш народ в одиночестве в этой судьбоносной конфронтации без реальной поддержки, которая отвечает вызовам и преступлениям». Группировка призвала страны оказать давление на Израиль и США, чтобы они «прекратили бомбардировки сектора», передает Al Jazeera.

Израильская армия (ЦАХАЛ), в свою очередь, заявила, что нанесла удар по дому палестинского боевика, который, по ее утверждение, ответственен за убийство израильского генерала и ранения еще шести человек «во время перестрелки в прошлом году».

На прошлой неделе военные ЦАХАЛ призвали жителей Шуджайя эвакуироваться и заявили, что силы намерены действовать против палестинских боевиков в этом районе, передает The Guardian.

С 19 января по 17 марта между ЦАХАЛ и ХАМАС действовало перемирие. 18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа. Как сообщило министерство здравоохранения Газы, с этого момента погибли по меньшей мере 1482 палестинца. Общее число погибших с начала войны возросло до 50 846, а раненых — до 115 729, пишет The Guardian.