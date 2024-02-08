В Хабаровском крае стали поступать сообщения о массовых убийствах собак, жительницу Когалыма обвинили в ложном сообщении о «минировании», а в зоопарке Красноярска вышел из спячки тяньшанский медведь. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жители Ставрополья жалуются в соцсетях на состояние улиц. Они не могут добраться до работы сухими из-за снежной каши и огромных луж, пишет newstracker.ru. Последние два дня в крае был сильный ураган и снегопад. Тысячи домов остались без электричества. Из-за ветра на улицах падали деревья, а с многоэтажек срывало крыши. Сейчас в столице региона плюсовая температура, однако горожан это не радует: из-за резкого потепления по дорогам бегут широкие и глубокие ручьи.

Ростовская область

В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции в Ростове-на-Дону прошли обыски. Был задержан руководитель отдела управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. По информации rostovgazeta.ru, чиновника обвиняют в коррупции.

Республика Татарстан

Власти Республики Татарстан попросили ученых решить проблемы, связанные с обмелением Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ, пишет inkazan.ru. С мелководьем нужно справиться как можно быстрее, поскольку в водоемах и вокруг них сформированы многолетние экосистемы, в том числе животного мира.

Волгоградская область

В Волгоградской области 65-летняя женщина по неосмотрительности выпила уксус, сообщает novostivolgograda.ru. Ее госпитализировали с диагнозом «отравление уксусной эссенцией, ожог полости рта и пищевода».

Нижегородская область

Певец Шаман не попал в топ исполнителей, чьи песни поют в караоке нижегородцы. Как пишет newsnn.ru, журналист провел опрос среди сотрудников нижегородских караоке-баров и составил топ-5 патриотических песен, наиболее часто исполняемых посетителями. Рейтинг возглавила песня «Конь» группы «Любэ».

Свердловская область

В Свердловской области уменьшилось количество миллиардеров, передает tagilcity.ru. Согласно статистике, в 2022 году в регионе стало на 20-30% миллиардеров, а количество миллионеров, напротив, увеличилось. В основном это граждане, которые в 2022 году продали жилье.

Омская область

Суд вынес приговор омичам за похищение 17 млн рублей из средств материнского капитала. По информации gorod55.ru, директор кооператива и трое риелторов заключали с владельцами маткапитала договоры купли-продажи недвижимости. При этом они брали комиссию за свои услуги, из-за чего стоимость недвижимости становилась выше. Таким образом за три года была совершена 51 незаконная сделка. Обвиняемым назначили наказания в виде лишения свободы сроком от 3 до 3,5 лет и выплату штрафов.

Карелия

Предпринимателя из Карелии подозревают в поджоге квартиры. По информации karelinform.ru, инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Неизвестные подожгли шины у двери квартиры и покинули место преступления. В результате трое жильцов были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Двое из пострадавших — бабушка и дедушка бывшего блогера Петра Лунева.

Хабаровский край

В Хабаровском крае стали поступать сообщения от зоозащитников о массовых убийствах животных, что вызвало общественный резонанс. По факту сообщений прокуратура Хабаровска проводит проверку. Как передает transsibinfo.com, на прошлой неделе жители поселка Де-Кастри обнаружили около 20 мертвых собак. По предварительной версии причиной гибели животных стала массовая расправа.

Новосибирск

В Новосибирске задержаны двое подростков за избиение сверстника. Видео с издевательствами они выложили в социальные сети, сообщает atas.info. Парни поставили свою жертву на колени, отрезали часть волос ножом и распылили перцовый баллончик. В отношении двух подростков возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».

ХМАО

29-летнюю жительницу Когалыма в ХМАО обвиняют в ложном сообщении о «минировании» ночного клуба, передает muksun.fm. В результате осмотра помещения специалисты не обнаружили опасных предметов. Правоохранительные органы сразу же вычислили лжеминера. Мотивы подозреваемой в полиции не прокомментировали, возбуждено уголовное дело.

Белгородская область

Белгородские подростки отправятся под суд за убийство бабушки одного из них, пишет bel.ru. Как установило следствие, в августе 2023 года бабушка не отпустила 15-летнего внука на прогулку. Подросток сообщил о конфликте 16-летней подруге, которая взяла дома мотыгу и пришла к нему. Во время очередной ссоры подросток взял свое «оружие» и ударил бабушку по голове, так же сделала и его подруга. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Приморский край

В Надеждинском районе Приморского края тигр напал на частное хозяйство, пострадала корова, сообщает zr.media.

Красноярский край

В зоопарке Красноярска вышел из спячки тяньшанский медведь Памир. Животное приняло небольшое потепление за приход весны. По информации prmira.ru, после пробуждения медведю какое-то время не давали еды, чтобы он снова мог впасть в спячку. Однако этого не произошло, и животное все же накормили. Скорее всего, Памир уже не будет спать до следующей зимы.