Мастер спорта России по автомобильному спорту, автогонщик из Ижевска Никита Северюхин погиб при вылете с трассы ралли «Пушкинские Горы» в Псковской области — четвертого этапа чемпионата России по ралли 2025 года, сообщается в телеграм-канале официального промоутера Чемпионата и Кубка России по Ралли ASMG.

ASMG выразила соболезнования родным и близким Северюхина, пообещав оказать его семье «все необходимую поддержку». В компании уточнили, что инцидент, ставший причиной гибели гонщика, произошел на четвертом спецучастке трассы. Северюхин участвовал в ралли в качестве штурмана экипажа №35. Его пилот Константин Тарасов не пострадал.

«Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и ведущими командами принял решение об остановке ралли и отмене оставшихся спецучастков», — уточнили в компании.

В телеграм-канале организаторов ралли сообщается, что соревнование остановлено «в связи с инцидентом, повлекшим за собой смерть спортсмена и необходимостью проведения следственных действий».

«Гонка остановлена, финишем ралли является КВ 6А с разрешённым ранним прибытием. Автомобили ставятся в закрытый парк. Дальнейшие мероприятия отменяются», — говорится в сообщении.

Ранее организаторы ралли публиковали в соцсетях экстремальные моменты соревнований, когда машины вылетали с трассы и переворачивались.

Российская автомобильная федерация (РАФ) на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» пообещала, что по факту случившегося будет проведено «тщательное расследование».

В регламенте ралли «Пушкинские горы — 2025» указано, что все спецучастки трассы имеют грунтово-гравийное покрытие, а их общая протяженность составляет 127,90 км (при общей длине трассы 268,31 км).

Никита Северюхин родился 7 мая 1984 года в Ижевске. Звание мастера спорта РФ по автомобильному спорту ему присвоили в феврале 2025 года. Удостоверение и значок за высокие достижения и вклад в развитие автоспорта гонщику вручал лично министр спорта России Михаил Дегтярев, который зимой посещал Удмуртию с рабочей поездкой.