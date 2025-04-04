В Ульяновской области в подвале жилого дома обнаружили тело 14-летней девочки со следами насильственной смерти. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

UPD. По данным источника РЕН ТВ, девочку нашла с перерезанным горлом соседка. Мать ночевала у своего партнера, а ее дочь оставалась дома одна. Наутро женщина не смогла дозвониться до дочери и попросила соседку выяснить, почему та не берет трубку. Соседка «зашла в дом и увидела следы крови, которые тянулись до погреба», рассказал собеседник канала.

Тело нашла мать девочки, жительница частного дома в селе Тумкино Тереньгульского района. Она обратилась в дежурную часть отдела полиции «Сенгилеевский».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По словам Волк, речь идет о совершении особо тяжкого преступления.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Детали случившегося Волк не привела.