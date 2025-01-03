Журналист телевизионного информационного агентства “Миг” Константин Цвентух из Ноябрьска в ЯНАО погиб в Анапе. Об этом написала в соцсетях его мать Юлия Цвентух.

В комментарии для РИА Новости женщина уточнила, что Цвентух скончался из-за непотушенной сигареты.

«Трагическая смерть. Уснул, не докурив сигарету, было возгорание, он обгорел и умер», — пояснила она.

Похороны Цвентуха пройдут 9 января в станице Холмской.

“Благодарна всем неравнодушным к нашему горю. Ваша поддержка дает мне силы. Ваши добрые слова в адрес моего умершего сына Константина Цвентуха, как надежда и вера, что свои 39 лет он прожил, оставив о себе хорошие воспоминания”, — написала она.

Женщина также назвала работу журналиста в телестудии “Миг” “ярким профессиональным достижением” и поблагодарила всех, кто был рядом с ее сыном.

“Спасибо всем, кто сейчас разделяет наше горе!!! Костя любил Ноябрьск, город, где он родился и вырос, где у него растет сын. Костя любил Анапу, где трагически умер. В Анапе у Кости растет маленькая дочурка. Очень жаль, что его дети будут расти без отца а я буду жить без сына”, — заключила она.