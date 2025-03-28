Жительница Выборга и двое ее детей погибли при крушении батискафа “Синдбад” у берегов Хургады 27 марта. Об этом сообщила администрация Выборгского района Ленинградской области в телеграм-канале.

«В батискафе, потерпевшем накануне крушение у побережья города Хургада в Египте, среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга. Мать и двое детей погибли», — говорится в публикации.

В администрации уточнили, что в аварии также пострадали отец и один из сыновей семьи Гордеевых, сейчас они проходят лечение в одной из больниц Египта.

Власти района разыскивают родственников семьи. Им будет оказана вся необходимая помощь.

Утром 27 марта в 1 км от берега во время подводной экскурсии в Египте произошла авария батискафа «Синдбад» с 45 российскими туристами. В результате крушения погибли шесть россиян, в том числе двое детей. Еще семеро граждан России, в том числе пятеро детей госпитализированы, сообщили в Генконсульстве РФ в Хургаде.

Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи рассказал, что помимо россиян на борту были пятеро египтян в составе экипажа, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции.

Источник РИА Новости в управлении скорой помощи страны сообщал, что помимо россиян в больницы доставили трех египтян, трех граждан Индии и еще одного пострадавшего, личность которого не установлена.

По данным российского генконсульства, туристы прибыли в Египет от туроператора «Библио Глобус». Организатором экскурсии выступил отель, заявили в Минэкономразвития.

По информации телеграм-канала Shot, во время экскурсии батискаф мог наткнуться на риф из-за неправильных действий экипажа. После столкновения произошла разгерметизация салона и внутрь начала поступать вода.

Как пишет Shot, экипажу батискафа удалось открыть два выхода, однако часть туристов не смогла выбраться из воды из-за начавшейся давки и паники. Сначала подводное судно оставалось на плаву в перевернутом виде, однако позднее затонуло на глубине 20 м.

По факту крушения батискафа «Синдбад» российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц; максимальное наказание — семь лет лишения свободы).