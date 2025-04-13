«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 0:7 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это самое крупное поражение столичной команды с декабря 2010 года.

Матч прошел без участия российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Отсутствие россиянина не связано с травмой. Главный тренер команды Спенсер Карбери дал отдохнуть 39-летнему капитану, поскольку команда уже обеспечила лидерство в турнире.

Поражение «Вашингтона» стало крупнейшим с 13 декабря 2010 года. Тогда «столичные» уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:7.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набирая 109 очков в 79 матчах, тогда как «Коламбус» идет в ее нижней половине (83 очка в 79 матчах). В следующем матче «Вашингтон» примет «Коламбус» 14 апреля.

6 апреля Овечкин забросил шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив по этому показателю канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 895 заброшенных шайб.